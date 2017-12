Eine Kindheit am "Berch"

Es gab viele Jahre, in denen Klaus Karl-Kraus den "großen Bergschein" machte. Jeden Tag "nauf". Den wilden Jahren folgten die Besuche mit der Familie.



Und schließlich kam die Zeit, in der er, Klaus Karl-Kraus, nach dem Aufstieg von der Essenbacher Brücke aus am "T" meistens links abbog. Selten am Abend, meist zum Frühschoppen oder einfach nur auf eine Maß im Licht des Spätnachmittags.



In den 1990er-Jahren hat er über den Berg das Buch "Der Berch brüllt" geschrieben. Wie sich in der Rückschau herausstellt, ist es eine Publikation, die viel über unser aller Kindheit verrät. Und über die "Brunft", in der der umtriebige Jugendliche über die Bergkirchweih tigerte.



"Ich hab in jeder Phase meines Lebens meinen eigenen Blick auf die Kerwa gehabt", erinnert sich der Kabarettist heute. An der Hand der Mutter, händchenhaltend mit einer Frühlingsliebe, immer die Hand am Krug während des Studiums und seiner ersten Anfänge als Musiker und Kabarettist. Schließlich setzte er sich hin und schrieb die Erlebnisse auf. Das war 1990.



Wer das Buch heute liest und die wunderbaren Fotos von Bernd Böhner betrachtet, bekommt ein Gefühl dafür, was die Erlanger Bergkirchweih einmal war. Und man wird das Gefühl nicht los, dass es vollkommen egal ist, in welchem Alter man auf den "Berch" geht - es wird immer das Kind dabei sein, es wird immer dieser staunende, neugierige und auch mal ungläubige Blick sein, den man beim Bergbesuch einfach nie los wird.



Jetzt hat Klaus Karl-Kraus die Texte dieses modernen Antiquariats auf zwei CDs als Hörbuch eingesprochen. Unter dem Reihentitel "Es wor fei amol" ist ein Tondokument erschienen, das den Hörer sofort in die kunterbunte Welt der Erlanger Bergkirchweih hineinzieht.



Und ja, es schwingt immer auch viel Kindheit mit, diese unauslöschlichen Erinnerungen, ihre Geräusche und Gerüche, die wir "damals" so intensiv erleben durften, dass wir sie ein ganzes Leben lang in uns tragen. Als Überraschung für seine Fans hat Klaus Karl-Kraus sein persönliches Fotoalbum für ein zauberhaftes Booklet geöffnet: authentische Fotos aus den entscheidenden Momenten im Leben des Berg-Steigers Klaus. Modisch stets auf der Höhe der Zeit, der Haarschnitt und der Schnurbart im Wandel eines 66-jährigen Lebens.



Das neue Kerwa-Lied Die Dellnhauser Musikanten komplettieren das Hörbuch mit "Stückli" zwischen den Texten. Zusammen mit Winni Wittkopp und "Franken-Mix" spielte Klaus Karl-Kraus zudem das Lied "Hobb, gemma auf die Kerwa" ein. Es ist der perfekte Soundtrack zur Stimmung der Texte und sollte das Zeug haben, künftig die Keller und ihre Besucher immer wieder in diese schöne, manchmal eben auch nostalgische Stimmung zu tauchen.