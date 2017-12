Einbrecher waren in Höchstadt unterwegs

Einer der Einbrüche ereignete sich laut Polizeibericht zwischen 12 und 19.45 Uhr in der Albrecht-Dürer-Straße. Die Täter drangen über ein aufgehebeltes Fenster in das Wohnanwesen ein, durchstöberten sämtliche Räume und entwendeten sowohl Goldschmuck als auch Münzen.



Verdächtige junge Männer

Beim zweiten Fall im Bechhofener Weg wurde hingegen keine Beute gemacht. Die Täter gelangten zwischen 14 und 17.30 Uhr über einen Wintergarten zwar ins Haus, haben dort aber nichts gestohlen. Die Kripo Erlangen bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 0911/21123333 zu melden. Die Beamten richten ihr Augenmerk auch auf die Tage vor den Einbrüchen, denn eventuell haben die Täter das Gebiet im Vorfeld ausbaldowert. Erst am vergangenen Montag machten sich zwei junge Männer in der Wohnsiedlung verdächtig, in der sich auch die Albrecht-Dürer-Straße befindet. Das orientalisch anmutende Duo trug Kopfbedeckungen aus Stoff und gab sich in der Richard-Strauß-Straße als Reifenverkäufer aus.