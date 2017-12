Einbrecher steigen in Haus in Herzogenaurach ein

In Herzogenaurach sind Unbekannte am Dienstagnachmittag in ein Haus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Unbekannten im Zeitraum von 15.30 bis 20.30 Uhr über ein Fenster Zutritt zu dem Anwesen im Burgstaller Weg. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Aus dem Haus entwendeten die Unbekannten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Am Dienstagabend versuchten Unbekannte in eine Wohnung in Uttenreuth einzubrechen. Gegen 18.15 Uhr bemerkte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Maria-Gebbert-Straße zwei Männer, die gerade versuchten, dieTerrassentür ihrer Erdgeschosswohnung aufzubrechen. Die Männer flüchteten daraufhin und konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung unerkannt entkommen. An der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhevon rund 500 Euro. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung und zur Durchführung erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen vor Ort.

Die unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich, etwa 180 cm groß, etwa 40 Jahre alt, bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer roten Jacke, Täter 2: männlich, ungefähr 170 cm groß, etwa 20 Jahre alt, bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer dunklen Jacke.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911/21123333.