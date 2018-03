Ein Tag von Frauen für Frauen

Am 8. März ist Weltfrauentag. Und im Jahr 2018 gibt es das Wahlrecht für Frauen seit 100 Jahren. Genug Gründe für das Kulturzentrum E-Werk in Erlangen, mit dem "Femtastic Friday" ein neues Konzept ins Leben zu rufen.



"Wir starten unseren Tag von Frauen für Frauen einen Tag nach dem internationalen Weltfrauentag", erzählt Verena Bäumler vom E-Werk Programm-Team. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Sabine Pfister hat sie den "Femtastic Friday" ins Leben gerufen. Sabine Pfister meint: "Wir haben uns für einen Tag später entschieden, da wir im Anschluss an das bunte Nachmittagsprogramm noch ausgiebig Zusammen feiern wollen. Da bietet sich der Freitag einfach besser an, als der Donnerstag."



Kunst, Kultur und Handwerk von, mit und für Frauen - ist das Motto, unter dem dieser Tag stehen wird. Dafür haben die Organisatorinnen ein spannendes Paket aus verschiedensten Workshops und Veranstaltungen geschnürt. Der Eintritt kostet 6 Euro.



Bike reparieren und Homepage gestalten

Die ehrenamtlichen Fahrradwerkstatt-Frauen des E-Werks bieten an diesem Tag eigens eine offene Werkstatt an: Zwischen 16 und 18 Uhr können Fahrradfahrerinnen - egal ob Vorkenntnisse vorhanden sind oder nicht - ganz in Ruhe unter fachkundiger Anweisung ihr Bike reparieren. Ab 16 Uhr gibt es einen Einsteigerworkshop zum Thema Homepagegestaltung mit Wordpress von Susanna Künzel, bei dem die Teilnehmerinnen Grundkenntnisse erlernen. Alternativ gibt Christina Grandrath vom CoderDoJo Nürnberg einen Einstiegsworkshop in das Thema Programmieren mit Musik. Zu diesem Workshop ist ein eigener Laptop nötig.



Die E-Werk Clubbühne ist ein weiteres Workshop-Paradies, denn dort bietet Lotte von Anemoi gleich zwei Mal (16 und 17.30 Uhr) hintereinander einen Stempelworkshop an. Doch wer jetzt Moosgummi oder Kartoffeldruck erwartet - weit gefehlt! Professionell und langlebig werden hier Stempelmotive nach Wahl bzw. eigenem Design per Linolschnitt realisiert. Die Ergebnisse dürfen die Teilnehmerinnen natürlich mit nach Hause nehmen.



Starke junge Talente

Kreativ, aber nicht nach Schema F geht es weiter mit einem Zeichenworkshop ab 18 Uhr. Freies, offenes gemeinsames Zeichnen gibt es danach. Und wer die legendären Drink&Draw-Abende im E-Werk kennt, weiß, was hier gemeint ist. Ein Ladyslam, organisiert und moderiert von der bekannten Moderatorin und Slammerin Kathi Mock, läutet dann den Kellerbühnen-Abend ein (20 Uhr). Drei starke junge Talente von Berlin über Regensburg bis nach Erlangen nehmen alles andere als ein Blatt vor den Mund und bescheren derbste Lachmuskelkapriolen.



Ein "Female Dancehall"-Tanzworkshop steht im Tanz-Werk auf dem Programm. "Female Dancehall" kommt aus Jamaica und drückt Stärke, Sinnlichkeit und Selbstakzeptanz aus. Im Anschluss zeigt "atomic_betty" den DJanes von morgen, wie sie selbst die Plattenteller zum Glühen bringen. Für beides sind keine Vorkenntnisse nötig. DJane Dani übernimmt dann besagte Teller für die große Abschlussparty, bei der alle Ladys den Tag gemeinsam mit viel Musik und Spaß ausklingen lassen.

Für die Planung bittet Verena Bäumler um eine Voranmeldung für die Workshops per Email an verena.baeumler@e-werk.de.



Das Programm im Überblick

16-18 Uhr: Offene Fahrradwerkstatt von Frauen für Frauen 16 Uhr Einsteigerworkshop zum Thema Wordpress mit Dr. Susanna Künze



16 Uhr Einstiegsworkshop zum Thema Programmieren mit Musik mit Christina Grandrath vom CoderDoJo Nürnberg (Zu diesem Workshop ist ein eigener Laptop nötig)



16 Uhr: Stempelworkshop (Linolschnitt) mit Lotte von Anemoi



17.30 Uhr: Stempelworkshop (Linolschnitt) mit Lotte von Anemoi



18 Uhr: Zeichenworkshop mit Malena, anschließend freies, offenes gemeinsames Zeichnen



20 Uhr: Ladyslam in der Kellerbühne. Moderation: Kathi Mock



20 Uhr: "Female Dancehall"-Tanzworkshop. Keine Vorkenntnisse nötig. anschließend: "atomic_betty" zeigt den DJanes von morgen, wie sie selbst die Plattenteller zum Glühen bringen. Keine Vorkenntnisse nötig.



Ab circa 21 Uhr: Abschlussparty mit DJane Dani.