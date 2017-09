Eine Garage missfällt den Nachbarn

von BERNHARD PANZER

Einen drei Seiten langen Brief haben Anwohner aus der Schumannstraße an die Stadtverwaltung geschrieben. Darin wehren sie sich gegen eine Garage, die ein Nachbar in der dortigen Stichstraße bauen möchte. Das sei unter den Bewohnern der insgesamt fünf Häuser an dem kleinen Weg nämlich ganz anders vereinbart worden, schreiben Andreas Müller und Karlheinz Schneider.



Dem Bauausschuss lag am Mittwoch ein Bauantrag des besagten Nachbarn vor. Er beantragte gleichzeitig eine Befreiung vom Bebauungsplan. Aus baurechtlicher Sicht gebe es da kein Problem, erläuterte Bürgermeister German Hacker (SPD). Formal betrachtet, sei die Abmachung der Bewohner nicht tragend und gebe keine Handhabe, das Gesuch abzulehnen. Brisanz erhielt das Thema erst durch das Schreiben der verärgerten Nachbarn.



Denn in dem Agreement hatten die Anwohner dereinst wohl vereinbart, dass diese Stichstraße zu den einzelnen Anwesen nur zum Be- und Entladen befahren werden sollte. Parken aber war verpönt, denn dafür habe man ja den Garagenhof am Eingang der Straße. Jetzt gab es aber in einem Haus am Ende des Weges einen Eigentümerwechsel und der neue Besitzer möchte eine Garage bauen.



Mehrere Räte quer durch die Fraktionen konnten dem Anliegen der Beschwerdeführer durchaus folgen. Man suchte nach Gründen, die Garage ablehnen zu können. Siegbert Sendner (SPD) führte Sicherheitsbedenken an. Für eine Garage sei der Platz zu eng, meinte der langjährige Kommandant der Feuerwehr. Sicherheitsbedenken äußerte auch Walter Drebinger (CSU), allerdings aus anderem Grund. Ein Auto könne da hinten nicht wenden und müsste die ganze Stichstraße rückwärts zurück. Für spielende Kinder könne das gefährlich sein.



Gleiches Recht für alle

Drebinger wollte "gleiches Recht für alle." Wenn sich die Nachbarn einig seien, das Sträßlein möglichst autofrei zuhalten, dann sollte das auch für den Neuen gelten. Außerdem gebe es in der Stichstraße keine einzige Garage. Der Freie Wähler Christian Schaufler pflichtete ihm bei. Auch für ihn galt die Festlegung der Anwohner, die sich schließlich alle dran halten würden.



Kurt Zollhöfer (CSU) bemühte den Bebauungsplan. Darin sei festgeschrieben, dass Garagen dort mit einem Haus verbunden sein müssen. Frei stehende Garagen seien also nicht erlaubt. Eine solche sei nun aber beantragt, für Zollhöfer eine "erhebliche Abweichung." Dagegen aber führte Bürgermeister Hacker an, dass es in dem Baugebiet schon "kistenweise" Befreiungen gegeben habe. Auf dem Luftbild der Stadt zeigte er mehrere Einzelgaragen, die dort schon stehen.



Die Festsetzungen seien schon öfter aufgeweicht worden, was auch "nicht wirklich ungewöhnlich" sei. Schließlich handle es sich um einen alten Bebauungsplan. Thomas Nehr vom Bauamt konkretisierte das. Das erste Haus sei 1976 genehmigt worden, das letzte 1989. Im Jahr 1991 sei dann das Verkehrsschild aufgestellt worden, das den Anliegern auf der kleinen Straße nur das Be- und Entladen, aber nicht das Parken genehmigt.



Es gab schon eine Voranfrage

Daraufhin aber seien wohl die dort vorhandenen Stellplätze auf den jeweiligen Grundstücken gebaut worden, mutmaßte Nehr. Denn: "Es sind Stellplätze auf den Grundstücken da." Auch der Antragsteller dürfe das. Der einzige Unterschied zu den Nachbarn sei, "dass sein Stellplatz halt vier Wände hat."

Susanne Strater vom Planungsamt gab noch zu bedenken, dass eine gleichlautende Bauvoranfrage vom gleichen Gremium im Übrigen positiv beschieden worden sei. Das sei dann wohl auch ein Argument gewesen, das Haus zu kaufen. Sie wollte, vom Baurecht her, auch den Unterschied von einem offenen Stellplatz und einer Garage nicht erkennen.



Die Diskussion wogte hin und her. Bürgermeister Hacker führte noch das Argument der E-Mobilität an. Entsprechende Steckdosen zum Laden wären im Garagenhof nur mit großem Aufwand machbar, weil aufgegraben werden müsste. In seiner privaten Garage würde der Bauherr freilich eine entsprechende Dose gleich mit vorsehen. Außerdem wollte Hacker die Debatte schon deshalb nicht verstehen, weil man heutzutage doch froh sein sollte, wenn einer eine Garage baut. Die Häuser seien vor langer Zeit gebaut worden, die Stellplatzsatzung werde aus heutiger Sicht dort nicht erfüllt. Die Zahl der Autos habe vehement zugenommen.



Hacker: "Ich kann nicht erkennen, weshalb das Parken dort so ein Drama sein soll." Zum Laden dürfe man ja auch rein fahren. Konsequent, so führte das Stadtoberhaupt weiter aus, wäre es für die Gegner, einen Pflocken vorne in die Straße zu setzen. Aber das wäre "völlig übertrieben". Seit 40 Jahren würden die Autos da reinfahren.



Familien haben Sorgen

Die Familien, die den Brief geschrieben haben, sehen das allerdings anders. Sie befürchten, dass nun weitere Garagen nachfolgen werden, womit tatsächlich zu viel Verkehr in die kleine Anwohnerstraße käme. Schon die jetzt zu erwartenden täglichen Ein- und Ausfahrten seien bedenklich, meinte Karlheinz Schneider im FT-Gespräch. Sein Nachbar Andreas Müller ergänzte, dass die Stichstraße an der Einfahrt ein gefährliches Eck habe und dass der Garagenbauer wohl rückwärts die rund hundert Meter ausfahren müsste, was hinsichtlich spielender Kinder alles andere als wünschenswert sei. Nur ums Prinzip gehe es ihnen nicht, wurde hinzugefügt. Es seien schon Sicherheitsbedenken.



Sechs gegen vier

Im Übrigen sei das hintere Haus schon zweimal verkauft worden, sagte Schneider. Jeder Neueigentümer habe sich bislang an die Abmachung gehalten, nur jetzt sei es anders.

In der Sitzung am Mittwochabend gab es letztlich eine Kampfabstimmung. Sechs Räte wollten eine Garage erlauben, vier Mitglieder lehnten das Gesuch ab.



