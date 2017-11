Ein neues Wohngebiet für rund tausend Menschen

Es ist der Auftakt für einen neuen Stadtteil, etwa so groß wie der Ortsteil Hauptendorf. Der Planungsausschuss wird sich am Mittwoch mit einem neuen Bebauungsplan für das Gebiet nahe der Fachklinik beschäftigen; Name: "Wohngebiet in der Reuth." Dem Stadtrat soll ein entsprechender Aufstellungsbeschluss empfohlen werden.



450 Wohneinheiten sind dort vorgesehen, also entsteht Platz für rund eintausend Menschen. Vornehmlich sozialer Mietwohnungsbau ist das Ziel, wie Bürgermeister German Hacker in einem Vorab-Pressegespräch zur Sitzung erläuterte.



Das Gebiet werde zu 75 Prozent über die Straße "In der Reuth" erschlossen, die Zufahrt soll gegenüber der Rehaklinik gebaut werden. Nur ein kleiner Teil der Neubürger soll über bestehende Wohnstraße in das neue Gebiet einfahren.



Geplant sind eine Kindertagesstätte, ein zentraler Platz und Grünflächen. Zwei Parkhäuser mit jeweils 180 Stellplätzen sollen einen großen Teil der parkenden Fahrzeuge aufnehmen, hinzu kommt ein weiteres kleineres Parkdeck. Von der laut Stellplatzsatzung errechneten erforderlichen Anzahl wolle man nicht abrücken und damit nicht dem Beispiel von Großstädten folgen, sagte Hacker.

Die Gebäude sollen maximal vier Geschosse erhalten. Die Energieversorgung kann problemlos über Fernwärme erfolgen, deren Hauptleitung direkt dort verläuft.



In der gleichen Sitzung geht es auch erneut um den Bebauungsplan "Reihenzach". Hier soll die öffentliche Auslegung beschlossen werden. Kernpunkt dort, gegenüber Puma, ist eine Stadthalle. Neben Gewerbe ist auch Wohnungsbau vorgesehen.



Beide Pläne werden aber kaum vor 2020 realisiert.