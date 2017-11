Ein freiwilliges sportliches Jahr

Der Schwerpunkt der Realschülerin Annika Franke, die den Beruf Sportkauffrau anstrebt, liegt seit September auf dem Turnen. Sie betreut in ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) das Mädchenturnen und das Mutter-Kind-Turnen sowie die Kinder bei der Leichtathletik. Weitere Einsätze hat sie in der Carl-Platz-Schule beim Sport- und Förderunterricht und Annika vertritt auch schon mal den TSH-Diplomsportlehrer Peter Müller. "Sport liegt bei uns in der Familie, und die Arbeit mit den Kindern mach unwahrscheinlich viel Spaß", erklärte die junge Veitsbronnerin.



Für Vereine wie die Turnerschaft sind junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten, enorm wichtig, sagt Cheftrainer Peter Müller: "Wir finden immer weniger Übungsleiter, aber die Arbeit bleibt die gleiche."



Ermöglicht hat das bei der Turnerschaft jetzt zum achten Mal die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach, die den Einsatz von Annika Franke mit 5400 Euro unterstützt. Für den Verein selbst fallen nur noch Fahrtkosten an. "Wir könnten die Summe allein nicht tragen", sagt Müller. Seit acht Jahren unterstützt die Sparkasse als größter Sponsor der TSH den Verein bei der Anstellung der FSJler. Landrat Alexander Tritthart und auch der stellvertretende Geschäftsstellenleiter der Sparkasse, Benjamin Mair, betonten bei der Scheckübergabe, dass die Sparkasse auch künftig die FSJler unterstützen werde.



"Das ist auch ein Zeichen, dass das Sponsoring der Sparkasse nach der Fusion weitergeht", erklärte der Landrat. Er lobte den Vorsitzenden Gerd Ankermann und Peter Müller für ihren Einsatz für Sport und Fitness. "Es ist sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche Sport treiben und das unterstützen wir gern", erklärte Mair.



Die Übergabe des Schecks nutzte Gerd Ankermann gleich zur Eröffnung des neuen Fitnessraums. Er war sichtlich stolz auf den Crosstrainer und das Laufband. Landrat Alexander Tritthart und Annika Franke konnten gleich ihre Fitness testen. "Das braucht ganz schön Koordination", meinte der Landrat als er vom Sportgerät für Ausdauertraining stieg.



Gerd Ankermann kündete den nächsten "herzorun" an. Der Laufevent für Herzogenaurach geht am 15. Juli in die zweite Runde.