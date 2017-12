Ein "erster guter Schritt" für die Vereine

Für Bernhard Wilfer war das Engagement der Stadt, den Vereinen finanziell weiter entgegen zu kommen, ein guter Grund, noch etwas mehr zu fordern. So warf der SPD-Stadtrat in der Debatte über Vereinsförderung in der letzten Stadtratssitzung das Thema Gebühren in den Ring. Müsse es denn sein, fragte Wilfer, dass gemeinnützige Vereine für Veranstaltungen auch noch zahlen müssen?



Er nannte als konkretes Beispiel die Musikinitiative Herzogenaurach (MIH), in der der Kommunalpolitiker selbst engagiert ist. Diese biete Unterhaltung mit Live-Bands, verlange keinen Eintritt dafür, müsse aber Gebühren für Schankerlaubnis, Plakatieren und anderes zahlen. Das empfinden die allesamt selbstverständlich ehrenamtlich engagierten Mitglieder als unangemessen. Es wäre so, als würde man durch die Gebühren für die Arbeit auch noch bestraft. Bürgermeister German Hacker (SPD) entgegnete seinem Fraktionskollegen, dass die Förderung der Stadt für die Vereine diese Kosten bei weitem toppen würde.



Wilfer schlug vor, über diese Vorgehensweise trotzdem nachzudenken. Unterstützung fand er bei Peter Simon von den Grünen. "Ich freu mich schon auf den Antrag vom Bernhard", sagte er. Und auch CSU-Stadtrat Walter Nussel kündigte in diesem Zusammenhang einen Antrag an. Seiner Meinung nach müsse die Stadt wieder mehr Verantwortung übernehmen und diese nicht auf die Vereine abwälzen. Vor 30 Jahren habe er mal eine Schankerlaubnis beantragt, die passte auf eine DIN-A-4-Seite. Inzwischen müssten die Vereine vielseitige Verträge unterschreiben. Die Vereine würden also all die Verantwortung tragen müssen, weshalb man für Nussel so nicht weiter verfahren sollte. "Irgendwann haben wir die Ehrenamtlichen nicht mehr", sagte er und meinte, mit Geld allein könne man das nicht regeln. Nussel fordert daher ein Umdenken in der Verwaltung, um die Ehrenamtlichen weiter zu entlasten.



Eine solche Entlastung beschloss der Stadtrat dann auch. Denn am Donnerstag ging es darum, einem im Kulturausschuss bereits vorberatenen Vorschlag zuzustimmen. In drei Bereichen wird die Vereinsarbeit in der Stadt künftig noch besser gefördert. Die Jugendförderung wird erhöht, die Ausbildung von Übungsleitern wird bezuschusst und für die Einstellung hauptamtlicher Mitarbeiter im administrativen Bereich bekommen Vereine künftig drei Jahre lang ebenfalls nennenswerte Zuschüsse.



Vor allem durch letztgenannten Punkt sollen in den Vereinen die leitenden ehrenamtlichen Kräfte entlastet werden, in dem hauptamtliche Mitarbeiter eingestellt werden. Das stellte Bürgermeister Hacker eingangs fest. Er betonte aber auch, dass die Vereine das dauerhaft selbst leisten müssten und die Stadt nur die Übergangsphase unterstützen könne. Der Zuschuss ist daher auch zwingend an eine Beitragserhöhung gebunden. Mitmachen muss indes kein Verein, denn die Förderung ist ausschließlich als ein Angebot der Stadt zu verstehen.



Dieses wurde vom Stadtrat einstimmig angenommen. Man müsse die Leistungsfähigkeit der Vereine stärken, sagte Kurt Zollhöfer (CSU). Durch die neue Förderung sei das gegeben. Denn gesellschaftliche Veränderungen führen dazu, wie Zollhöfer ausführte, dass das reine Ehrenamtsprinzip die Existenz der Vereine inzwischen bedrohe. Die CSU-Fraktion wünsche den Vereinen, das Angebot auch anzunehmen. Der Redner bezeichnete es auch als eine Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Vereinen. Bei der Vereinsförderung insgesamt sei die Stadt auf einem sehr guten Weg. Peter Simon (Grüne) bezeichnete die Ausarbeitung als einen guten ersten Schritt.



Die Bezuschussung hauptamtlicher Mitarbeiter soll in drei Bereichen gelten und unterschiedlich hoch ausfallen. So wird unterschieden zwischen der Förderung eines Einzelvereins, einer Kooperation mehrerer Vereine und einer Fusion von Vereinen. Wenn ein einzelner Verein einen hauptamtlichen Mitarbeiter anstellt, dann erhält er im ersten Jahr 15 Euro Zuschuss pro Mitglied beziehungsweise 45 Euro pro Jugendlichem. Maximal darf die Summe aber 50 Prozent der Kosten betragen und 20 000 Euro nicht übersteigen. In den beiden Folgejahren werden die Beträge abgeschmolzen. Bei einer Kooperation, wenn sich also mehrere Vereine beispielsweise einen Kassier teilen, gibt es im ersten Jahr 50 Prozent respektive maximal 30 000 Euro. Bei einer Fusion ist der Zuschuss am größten. Dann gibt"s anfangs sogar 75 Prozent und maximal 60 000 Euro. In den beiden Folgejahren sind die Beiträge niedriger.