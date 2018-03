Ein Auto für alle Adelsdorfer

Noch ist Car-Sharing auf dem Land nicht besonders weit verbreitet. In den größeren Städten hingegen gehört es mittlerweile zum Alltag.

Die Firma "mikar" hat sich ein Konzept überlegt, um die Idee eines gemeinsam genutzten Autos auch aufs Land zu bringen. Die Firma stellt ein Auto zur Verfügung, das immer an einem bestimmten Platz abgestellt wird. Möchte ein Bürger das Auto nutzen, muss er sich vorher bei der Firma registrieren, kann sich dann einloggen und das Fahrzeug buchen.

Natürlich entstehen dabei aber auch Kosten für den Nutzer. "Es wird komplett nach Zeit gezahlt", erklärt Tina Krieger von der Firma "mikar" am Mittwochabend im Bauausschuss Adelsdorf. So könnte das Auto pro Stunde zum Beispiel 4,90 Euro kosten, pro Tag 29,90 Euro. Je nach Modell kann das variieren.



Bürgermeister ist begeistert

Für Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) ist das Konzept vor allem auch deswegen interessant, weil es in Adelsdorf zwei Ladestationen für Elektroautos gibt. "Wenn man Car-Sharing macht, sollte man wirklich in die E-Mobilität gehen", merkt er im Bauausschuss an. Über die zwei Säulen könnte man ein Auto dann innerhalb von zwei Stunden voll aufladen.

Bei dem aufgerufenen Preis der Firma sei dann alles mit dabei. Eine Vollkaskoversicherung sichert den Benutzer zusätzlich ab. "Das Projekt ist zukunftsweisend", zeigt sich Fischkal begeistert. Finanziert wird es nämlich auch durch Sponsoren. "Mikar" hat mit diesem Konzept aktuell 1300 Fahrzeuge im Einsatz und 35 000 Sponsoren.

Norbert Birkner (FW) hält das Projekt zwar für grundsätzlich gut, merkte aber an, dass der Vertrag auch einen kostenlosen Stellplatz beinhaltet. Das sieht er als Problem an. Er schlug vor, den Vertrag insofern zu ändern, dass der Parkplatz für die Firma nicht mehr kostenlos ist.

Doch dieser Vorschlag wurde zurückgewiesen. "Mikar" soll einen Stellplatz bei einer der zwei Ladestationen bekommen, aus denen das Elektroauto dann Strom beziehen kann. Dies entschied der Bauausschuss am Mittwochabend mit einer Gegenstimme.