E-Werk erhält höhere Zuschüsse

Die Stadt Erlangen erhöht die Zuschüsse für das Kulturzentrum E-Werk ab dem kommenden Jahr um 303.000 Euro auf dann 994.200 Euro. Am Mittwoch hat der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss einem entsprechenden Fördervertrag zugestimmt, der eine Laufzeit von drei Jahren hat. Dem Beschluss ging eine Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfung durch externe Gutachter voraus. Berücksichtigt sind in der Fördersumme mögliche Einsparungen und Einnahmeverbesserungen des E-Werks in Höhe von jährlich 57.000 Euro, eine Stärkung der soziokulturellen Angebote sowie eine Anhebung des Lohnniveaus der Beschäftigten. Statt bisher 82 Prozent sollen sie künftig 85 Prozent der vergleichbaren Tariflöhne im Öffentlichen Dienst erhalten.

?Das E-Werk leistet mit seinen breit gefächerten Angeboten einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in unserer Stadt. Dieser großen Bedeutung werden wir mit dem erhöhten Zuschuss besser gerecht?, freute sich die für den Bereich Soziokultur zuständige Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens. Zugleich beklagte sie die mangelnde Förderung des Landes für die soziokulturelle Einrichtung: ?Bayern ist eines der wenigen Bundesländer, wo diese Aufgabe allein den Kommunen überlassen wird.?

Das Erlanger E-Werk, das größte soziokulturelle Zentrum Deutschlands, ist mit 220.000 Besuchern pro Jahr ein bedeutender Besuchermagnet in der Innenstadt. Jüngst wurde das E-Werk mit dem renommierten Musikpreis ?APPLAUS ? Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten? für ein kulturell herausragendes Programm ausgezeichnet. Das E-Werk findet sich dabei unter Preisträgern in Metropolen wie Berlin oder Hamburg.

17.11.2017

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen