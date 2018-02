Diebstähle in Erlangen sind geklärt

Bereits im Dezember und Anfang Januar hat im Stadtwesten von Erlangen ein zunächst unbekannter Täter aus einer Umkleidekabine eines Sportvereins während des laufenden Trainingsbetriebes mehrere Geldbeutel sowie Mobiltelefone gestohlen. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet.

Wie es im Pressebericht der Polizei heißt, stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus, dass die erbeuteten Kreditkarten unter anderem in mehreren Geschäften der Erlanger Innenstadt widerrechtlich zum Kauf von Bekleidung, Parfüm und Gutscheinen eingesetzt wurden. Bei den Befragungen des Verkaufspersonals erhärtete sich aufgrund der markanten Personenbeschreibung ein Tatverdacht gegen einen amtsbekannten 29-jährigen arbeitslosen Erlanger. Nach vorliegenden Zeugenaussagen wurde der 29-Jährige bei seinen Taten von einer zunächst unbekannten Frau begleitet. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten dann zu einer 46-jährigen Erlangerin, die mit dem 29-Jährigen liiert ist.

Aufgrund der vorliegenden Beweise beantragte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht in Erlangen den Erlass von insgesamt drei Durchsuchungsbeschlüssen sowie einen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen. Am Dienstag wurde der Haftbefehl gegen den 29-Jährigen vollzogen. Bei den anschließenden Durchsuchungen von insgesamt drei Wohnungen in Erlangen und im nördlichen Landkreis fanden Beamte der Erlanger Polizei zahlreiche Beweismittel und hochwertiges Diebesgut.

Der 29-Jährige hatte neben anderen gestohlenen Kundenkarten auch eine Dauerkarte eines Bundesliga-Vereins in seinem Geldbeutel einstecken. Weiterhin stellten die Beamten mehrere widerrechtlich erworbene Bekleidungsstücke sowie eine markante Handtasche bei der 46-Jährigen in deren Wohnung fest. Diese Handtasche war kurz vorher ebenfalls mit einer entwendeten Kreditkarte in einem Erlanger Geschäft gekauft worden. Dadurch konnte ein weiterer Diebstahl einer Geldbörse aufgeklärt werden. Diese war kurz vor Weihnachten aus einem Patientenzimmer einer Universitätsklinik in der Innenstadt entwendet worden. Der 29-jährige Haupttäter wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der angerichtete Gesamtschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.