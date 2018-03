Die Tradition belebt: Wieder ein Osterbrunnen in Klebheim

Der Traditionsverein Klebheim schmückte seit neun Jahren erstmals wieder einen Osterbrunnen. Aber es halfen nicht nur Vereinsmitglieder mit, sondern auch Dorfbewohner. Darüber freute sich insbesondere der Erste Vorsitzende Stefan Leipold, als am Samstagnachmittag das Werk vollbracht war. Wie der Vorsitzende erzählte, ist aus der früheren Generation nur noch Betti Friedrich vom ehemaligen Frauenkreis dabei, die am Samstag kräftig mit Hand anlegte.

Damals wurde der Brunnen unweit des Gasthauses Staudigl vom Frauenkreis geschmückt. "Ich bin froh, dass die Tradition zum Leben erweckt wurde und die jetzige Generation den Brauch weiterführen will", freute sich Stefan Leipold.

Die Girlanden wurden an den Abenden in einer Scheune gebunden und über 1600 bunte Eier aufgefädelt. Wie Bianca Leipold erzählte, waren die Stunden beim Binden der Girlanden besonders interessant und lustig. "Das schweißt die Gemeinschaft nur noch enger zusammen und es ist schön, dass die Generationen Hand in Hand arbeiten", erklärte der Vorsitzende dazu.

Das Ende der Aktion wurde natürlich auch gefeiert und der Vorsitzende lud im Schatten des Brunnens zu einem Umtrunk mit Imbiss ein. Gleich wurden Pläne für nächstes Jahr geschmiedet. "Da gehören eigentlich Osterhasen dazu", lautete einer der Vorschläge. Mit dabei waren am Samstag, Stefan Leipold, Birgit Endlich, Andre Schmieding, Ulli Warter, Anja Steinko, Betti Friedrich und Bianka Leipold.