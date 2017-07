Die Röttenbacher Sporthalle wird saniert

RIn der jüngsten Sitzung des Gemeinderates war ein großes Thema die dringend notwendige Sanierung der im Jahre 1986 erbauten Sporthalle der Röttenbacher Schule. Besonders in den Wintermonaten fallen diverse Mängel wie die schlechten Dämmwerte auf, wodurch es bei niedrigen Temperaturen besonders kalt in der Halle ist.

Diese Mängel wurden bei der alljährlichen Schulhausbegehung im Jahr 2016 festgestellt. Zur Generalsanierung des Schulhauses rät die Regierung von Mittelfranken, die im Januar 2017 konsultiert wurde, um mögliche Fördermittel zur Erneuerung der Halle zu erhalten. Die Halle ist für die Gemeinde unabdinglich, da sie von vielen Vereinen genutzt wird. Die Regierung von Mittelfranken übernimmt einen Teil der Kosten der Sanierung der Schule und der Sporthalle.



Barrierefreier Eingang

Saniert werden sollen der Eingangsbereich der Schule, wo eine behindertengerechte Toilette eingebaut werden soll, sowie der Umkleidebereich und die Sanitäranlagen der Halle. Außerdem sollen alle öffentlichen Gebäude der Gemeinde barrierefrei werden. Deshalb wird mit der Umbaumaßnahme in der Schule ein neuer barrierefreier Eingang geschaffen.



Bürgermeister Ludwig Wahl hat bezüglich der anstehenden Sanierung, die über ein Jahr dauern wird, in allen Nachbargemeinden nach freien Hallenkapazitäten gefragt. Diese sollen den Vereinen, die normalerweise die Röttenbacher Halle nutzen, als Ausweichmöglichkeiten dienen, so der Bürgermeister.



Der für den Umbau zuständige Architekt Harald Fuchs stellte anschließend die detaillierte Sanierung vor. "Die Sanierung der Böden, Decken, Fenster und Umkleiden der Halle, der Eingangs- und Außenbereich der Schule sowie der Umbau des Daches, durch das Wasser sickert, wodurch Teile des Schrägdaches durch ein Flachdach ersetzt werden und die Westtribüne wieder nutzbar gemacht wird, wird von der Regierung von Mittelfranken gefördert, da es sich um Maßnahmen für den Schulsport handelt. Alle anderen Maßnahmen muss die Gemeinde selbst finanzieren", erklärt der Architekt. Eine Ausnahme bilden die Umbaumaßnahmen zur Barrierefreiheit. "Im Zuge der Baumaßnahmen soll ein barrierefreier Aufzug an der Außenwand der Schule angebracht werden, wodurch man auch barrierefrei ins alte Rathaus kommen kann. Die Tribünen der Sporthalle sollen ebenfalls barrierefrei werden", sagte der Architekt.



Maßnahmen, die nicht vollständig gefördert werden, sind unter anderem neue Geräteräume für die Sporthalle (70 Quadratmeter). Auf Antrag des Aktivteams (Trampolinturner) soll eine "Schnitzelgrube" gebaut werden. Hierbei handelt es sich um eine Schaumstoffgrube mit einem Trampolin. Diese Grube eignet sich besonders für Slacking oder Ninja Parcours. Die "Schnitzelgrube" wäre auch eine Bereicherung für die Turngemeinschaft, da dort unter anderem ein Reck vorhanden ist.



Küche wird mitgeplant

Außerdem stellte das Aktivteam den Antrag zum Einbau einer Küche, die von Vereinen bei Veranstaltungen genutzt werden kann. Dieser Vorschlag wurde in die Planungen mit einbezogen.

Der Regieraum soll auf Antrag mehrerer Vereine vom Rand der Halle in die Mitte verlegt werden, weshalb man dann eine bessere Übersicht vom Regieraum aus über die Halle hat.



80 Prozent werden bezuschusst

Die Kosten für die gesamten Baumaßnahmen belaufen sich auf 2,9 Millionen Euro. 1,6 Millionen sind förderfähige Maßnahmen, etwas weniger als 850 000 Euro fallen für die Maßnahmen zur Barrierefreiheit an, die natürlich auch bezuschusst werden. Die restlichen Kosten in Höhe von circa 450 000 Euro muss die Gemeinde komplett selbst zahlen. Damit werden fast 80 Prozent der Maßnahmen von der Regierung bezuschusst, so Architekt Harald Fuchs. "Würde man die Halle so umbauen, dass sie auch als Versammlungsstätte benutzt werden kann, liegen die Kosten in etwa 10 Prozent höher." Gemeinderat Lothar Saulich (SPD) kritisierte den geplanten Aufzug an der Schule. Er findet die Kosten hierfür zu hoch. Günstiger käme die Inklusion durch Verlegung der Klassenzimmer gehbehinderter Schüler in das Erdgeschoss. Dem entgegnete der inklusionsbeauftragte Gemeinderat Johann Götz (FW), dass ein Aufzug in der heutigen Zeit für eine Schule, auch aufgrund der Inklusion, unabdinglich ist.



Auf Nachfrage von Harald Rotschka (CSU) wurde das neue Heizungssystem erläutert. Zukünftig soll in der Halle eine Fußbodenheizung zusätzlich zur Lüftungsanlage eingebaut werden, so Architekt Fuchs. Den Vorschlägen des Architekten sowie den Gesamtkosten von 2,9 Millionen stimmte der Gemeinderat mit einer Gegenstimme von Gemeinderat Lothar Saulich (SPD) zu.



Acht defekte Hausanschlüsse werden saniert



In der Sitzung gab Röttenbachs Bürgermeister Ludwig Wahl (FW) bekannt, dass die Baiersdorfer Straße momentan temporär gesperrt ist. Hier wird unter anderem der Austausch acht defekter Hausanschlüsse durchgeführt. Die kosten hierfür werden vom Herzogenauracher Planungsbüro Gbi auf 70 000 Euro geschätzt.

Zum Erlanger Triathlon am 30. Juli wird die Straße kurzzeitig wieder geöffnet sein, danach ist sie wieder bis Ende August teilweise gesperrt, so der Bürgermeister.



Außerdem wird die Gemeinde in der nächsten Zeit alle Kanäle im gesamten Gemeindegebiet auf Schäden prüfen. "In diesem Zuge können Anwohner ihre Anschlussstücke am Kanal prüfen lassen. Nähere Informationen werden bei der nächsten Bürgersprechstunde, die nächste Woche stattfindet, bekanntgegeben", erläutert Ludwig Wahl. Die Erstellung des Bebauungsplanes für das Baugebiet Röttenbach West wird an die Firma Strunz aus Bamberg vergeben. Die Kosten belaufen sich auf circa 28 000 Euro. Für ungefähr 17 700 Euro wird die Aufstellung des Bebauungsplans zur Erweiterung des Gewerbegebietes "Sandfeld III" sowie dessen Erschließung an das Planungsbüro Gbi vergeben. Bürgermeister Wahl gab auch bekannt, dass die Gemeinde nicht benötigte Finanzmittel bei der Commerzbank in Höhe von 4,5 Millionen auf sieben Monate angelegt hat, um dadurch Negativzinsen zu vermeiden.



Breitere Gehsteige

In der Hauptstraße sollen die schmalen Gehsteige verbreitert werden. Die Firma Zollhöfer aus Herzogenaurach erhält den Zuschlag in Höhe von 34 200 Euro für den Abbruch einer Stützmauer und die dadurch mögliche Verbreiterung des schmalen Gehweges in der Hauptstraße 11 (Bäckerei Bräun).



Auf Antrag der SPD soll das Baugebiet West aufgeteilt werden. Die Trennung begründet Gemeinderat Lothar Saulich damit, dass man sich Grundstücke für spätere Generationen aufheben sollte. "Hinsichtlich der drohenden Eigenheimblase und des zunehmenden Flächenfraßes sollte man nicht zu viele Grundstücke bebauen", begründet der SPD-Fraktionsvorsitzende, "Man sollte auch an zukünftige Generationen denken!" Harald Rotschka (CSU) hielt dagegen, dass momentan der Bedarf für Grundstücke da ist und zugleich die Zinsen niedrig sind, was in fünf oder zehn Jahren wieder anders sein könne. Nach kurzer Diskussion stimmte der Gemeinderat gegen den Antrag der SPD-Fraktion.



Abschließend wurde Lisa Bittel zur stellvertretenden Kassenleiterin der Gemeindekasse bestellt.