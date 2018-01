Die Natur im Winter

bald lädt die Lias-Grube wieder ein zum Highlight im Winter: Am Samstag, 27 Januar, beginnt um 15 Uhr das Winterfest in der Lias-Grube. Neben Aktivitätsstationen und Verpflegung am Lagerfeuer gibt es eine spannende Winterrallye. Außerdem werden die Gewinner des Kinderfotowettbewerbs 2017 geehrt. Eintritt frei.Am Donnerstag, 8. Februar, referiert um 19.30 Uhr Geophysiker und Baubiologe Dirk Dittmar in der Fachsprechstunde über Heizung, Haus und Bewohner: ein wichtiges Team. Die Fachsprechstunde stellt die zukunftsfähigen Möglichkeiten des Heizens und die unterschiedlichen Energieformen vor. Sie beleuchtet die Besonderheiten der auf dem Markt befindlichen Systeme und diskutiert ökologische Bewertung und Zukunftsfähigkeit. Eintritt frei, um Anmeldung wird gebeten, Kontakt: Umweltstation Lias-Grube, Ulrike Schaefer, Tel. 09545/950399.Am Donnerstag, 15. Februar, können Kinder ab drei Jahren mit einer erwachsenen Begleitperson um 15 Uhr bei den Winterzwergen die winterliche Lias-Grube entdecken und sich am Feuer wärmen. Anmeldung nur über die VHS Eggolsheim unter Tel. 09545/444143.Am Donnerstag, 22. Februar, 19.30 Uhr, findet die Fachsprechstunde über die energetische Sanierung denkmalgeschützter Häuser, speziell Fachwerkhäuser, statt. Am Beispiel eines Gebäudes in Rattelsdorf bei Bamberg stellt Malermeister und Baubiologe Georg Lunz die Sanierung eines Fachwerkhauses vor. Dabei geht er auch allgemein auf wichtige, zu beachtende Punkte bei Fachwerkhäusern und alten Häusern ein. Eintritt frei, um Anmeldung wird gebeten.Am Samstag, 17. Februar, lernen Gartenfreunde um 9.30 Uhr beim Obstbaumschnittkurs in der Lias-Grube das fachgerechte Erziehen und Beschneiden von Obstbäumen. Auch die Pflege alter Bäume ist ein Thema. Falls vorhanden, können die Teilnehmer Schnittwerkzeuge, z. B. Gartenscheren, Astschneider und Arbeitskleidung mitbringen. Es referiert Obstbauberater Christoph Vogel. Kosten: 35 Euro pro Person inklusive Begrüßungsimbiss und Mittagsbrotzeit.Am Donnerstag, 1. März, referiert Architekt und Baubiologe Ulrich Bauer um 19.30 Uhr in der Fachsprechstunde über "Wege zum wohngesunden Bauen und Sanieren - Baustoffe und ihre Eigenschaften". Durch die Wahl der Baustoffe entscheiden man über Wohngesundheit, Raumklima, akustische und energetische Eigenschaften.An ausgewählten Beispielen lernt man die Grundlagen des baubiologischen Bauens kennen. Eintritt frei, um Anmeldung wird gebetenAnmeldungen bitte telefonisch unter 09545/950399, per Mail unter info@umweltstation-liasgrube.de ode auf www.umweltstation-liasgrube.de . Anmeldungen werden nur bis 24 Stunden vor der Veranstaltung berücksichtigt.