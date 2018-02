Die "Musiggfabrigg" ist wie eine große Familie

Vor vielen Jahren gab es noch so einige Kneipen in Höchstadt. Über die Jahre hinweg wurden sie immer weniger, auch das Kneipenfestival starb schließlich aus. "Es ist immer weniger geworden", berichtet Michael Nitsche heute. Weiter sagt er: "Die lokale Musikkultur ist total untergegangen". So sei die Gruppe "Upstairs" die einzige Band gewesen, die noch aus Höchstadt selbst kommt und beim letzten Kneipenfestival gespielt hat.



Grund genug für Lukas Schwägerl, Alois Plätzer und Michael Nitsche damals nach einer neuen Lösung zu suchen, um die örtliche Musikszene wieder aufleben zu lassen. Denn diese war zweifelsohne da, wie Nitsche feststellt. Das Hauptinteresse lag darin, die Fortuna Kulturfabrik und die Stadt zu bespielen. Auch das Kneipenfestival wollte man weiterentwickeln und an einem anderen Ort fortführen.



So organisierten die drei Musikfans erstmals ein Treffen in der Kneipe "Töpfla", zu dem sie zahlreiche Musiker eingeladen hatten. Die Resonanz sei laut Nitsche überwältigend gewesen. Bezeichnend: Als Michael Nitsche vor dem Treffen aus seinem Auto ausgestiegen ist, traf er auf dem Parkplatz nahe des "Töpflas" seinen alten Musikerfreund Wolfram Hentschel, den er seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatte. Doch beide hatten wenig Zeit, denn sie hatten einen Termin. Wie sich wenig später herausstellte: den gleichen.



Die erste Rocknacht

Gemeinsam organisierten die Musiker dann die erste Rocknacht mit einigen lokalen Bands. Wegen einiger Verzögerungen beim Bau der Fortuna Kulturfabrik konnte unter dem Motto "Rock meets Soul" dann im September 2009 erstmals wieder gefeiert werden. Damals noch unter der Federführung des "Akku" einigte man sich 2010 darauf, die Rocknacht im Folgejahr zu splitten und an zwei Terminen stattfinden zu lassen. Doch das war dem "Akku" zu viel, weshalb er ausstieg.



Am 3. Februar 2011 setzte man dann fest, alles unter der Bezeichnung "Musikfabrik" laufen zu lassen. Wegen urheberrechtlichen Gründen musste die aber schon bald wieder umbenannt werden: aus Musikfabrik wurde ganz fränkisch die "Musiggfabrigg".



Seitdem schreibt sie eine Erfolgsgeschichte: angefangen mit der Rocknacht, über eine offene Bühne, bis hin zum Altstadtfest, auf dem der Arbeitskreis jedes Jahr eine große Show abliefert. "Die "Musiggfabrigg" ist mitten in Höchstadt angekommen", stellt Gründungsmitglied Wolfram Hentschel fest.



Friedliches Miteinander

Das spiegelt sich auch in den stetig anwachsenden Mitgliederzahlen wider. Um aber Konflikte zu vermeiden und trotz aller Freiheit in der Musik eine Struktur im Umgang miteinander zu haben, hat die "Musiggfabrigg" ein Leitbild. Vor allem das friedliche Miteinander wird demnach bei dem Arbeitskreis wertgeschätzt. Auch Werte wie Respekt, Toleranz und Offenheit spielen eine wichtige Rolle.

Das zeigten die Musiker bereits bei ihren vielen Projekten, die sie organisierten. Neben zwei interkulturellen Frühschoppen riefen sie auch die Veranstaltung "United Colours" ins Leben. So wurde in der Fortuna Kulturfabrik ein Konzert veranstaltet, dessen Erlös Flüchtlingen in Höchstadt zugutekam. "Wir wollten ein Zeichen setzen", erzählt Michael Nitsche. "Musik verbindet. Bei Musik kann man sich begegnen", so der Vorstand weiter.



Wunsch: ein festes Zuhause

Die Fortuna ist dabei meist der zentrale Mittelpunkt der "Musiggfabrigg". Neben Veranstaltungen wie die Rocknacht oder "United Colours", dient sie nämlich auch als Proberaum. Doch der Wunsch nach einem festen Zuhause ist bei der "Musiggfabrigg" groß. Zu umständlich und vor allem zeitaufwändig ist das Auf- und Abbauen bei den Proben. Auch zum Besprechen wäre ein eigener Proberaum ideal, wie Vorstand Markus Moises feststellt. Doch die Suche gestaltet sich als schwierig. Die Größe, viele Parkplätze und dann noch die Lautstärke machen es schwer, eine geeignete Heimat zu finden. "Damit wird viel stehen und fallen", erklärt Moises im Hinblick auf kommenden Projekte. Doch die Stadt helfe dem Arbeitskreis bei der Suche und unterstütze sie. "Wir haben die volle Rückendeckung der Stadt", lobt Wolfram Hentschel das Verhältnis.



Doch auch wenn aktuell kein eigener Proberaum zur Verfügung steht, die Stimmung bei der "Musiggfabrigg" ist gut. Zwar fordert es eine Menge an Zeitaufwand und Kraft, alles zu organisieren und zu planen. Doch die positiven Resonanzen trösten darüber hinweg. "Man spürt, dass hier ein guter Geist herrscht", fasst Nitsche das Klima zusammen. Auch die Nachwuchsformation "Youngstars" sei voll integriert. Oft werden gemeinsam Projekte gestemmt. Ob Jung oder Alt, aus Syrien oder Franken, bei der "Musiggfabrigg" kann jeder mitmachen. Sie ist wie eine große Familie, stellt Markus Moises fest.



Eine Bigband als Geschenk zum siebten Geburtstag der "Musiggfabrigg"

Es war ein Novum für die Musiker der "Musiggfabrigg". Eigentlich stehen sie bei allen Veranstaltungen, bei denen sie mitwirken, selbst auf der Bühne. Und eigentlich lauschen die Zuschauer dann meist Rock-Klängen. Anders aber am Samstagabend, als die "Musiggfabrigg" erstmals als Veranstalter in Erscheinung trat. Die Marcus Marr Bigband war in die Fortuna Kulturfabrik gekommen, um mit ihrem Soul das Publikum zu begeistern. Und das schaffte die fast 20-köpfige Formation. Mit Interpretationen von Künstlern wie Frank Sinatra oder Sammy Davis junior ließen sie die Vergangenheit aufleben. Aber auch moderne Lieder gehören zu dem Repertoire der Bigband rund um Marcus Marr.



Auch der Sänger, Warren Hardy, konnte die 140 Gäste überzeugen. Mit seiner charismatischen Stimme sang er Lieder wie "New York, New York" und durfte sich über viel Applaus freuen.

Für die "Musiggfabrigg" jedenfalls war es sogar in dreifacher Hinsicht ein Abend, an den sie sich noch lange zurückerinnern werden. Denn mit der Bigband machten sie sich selbst ein Geschenk. Am 3. Februar 2011 gründete sich die "Musiggfabrigg". Somit stand der Abend auch im Zeichen des siebenjährigen Jubiläums. Am Samstagabend freuten sich die Verantwortlichen sogar noch über ein weiteres Geburtstagsgeschenk.



Großzügige Spende

Der in Höchstadt ansässige Kieferorthopäde Harald Laubinger hatte der "Musiggfabrigg" eine Spende im "deutlichen vierstelligen Bereich", so Wolfram Hentschel, zukommen lassen. Dadurch solle vor allem die Jugendformation "Youngstars" der "Musiggfabrigg" unterstützt werden.



Neben anderen Musikutensilien, die bereits angeschafft wurden oder noch werden, wurde am Samstag symbolisch ein Keyboard übergeben. Auch Bürgermeister Gerald Brehm bedankte sich für die Spende. "Die Jugend ist die Zukunft unserer Gesellschaft - auch kulturell", sagte er am Samstagabend auf der Bühne. Lob gab es aber auch für die "Musiggfabrigg". Sie hätte in sieben Jahren das geschafft, was andere in 25 nicht schaffen. Das hat der Arbeitskreis vor allem auch den Vorständen Markus Moises, Michael Nitsche und Pierre Moi zu verdanken, so Mitglied Wolfram Hentschel. Es müsse viel Arbeit im Hintergrund getan werden.