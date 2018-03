Die Karriereleiter für junge Menschen

Die Ausbildungstage finden mit einem vielseitigen Programm für junge Menschen rund um das Thema Beruf und Karriere statt. Vom Montag, 5. bis 8. März, finden im Landratsamt Vortragabende zu Themen wie "Die schriftliche Bewerbung" oder "Das Vorstellungsgespräch" statt. Am Samstag, 10. März von 10 bis 15 Uhr, ist dann in der Markgrafenhalle die Große Ausbildungsplatzbörse. Ausbildende Unternehmen, Institutionen und berufliche Schulen beraten direkt vor Ort junge Menschen, die gerade ihren Schulabschluss in der Tasche haben. Auf Augenhöhe bekommen die Jugendlichen und ihre Eltern zahlreiche Infos über Berufsbilder, Ausbildungsstätten, spätere Übernahme- und Karrierechancen direkt von den Unternehmen.

Rund 70 Aussteller und Vertreter von über 170 Berufen, Fachrichtungen und Ausbildungswegen stehen für Fragen und Antworten zur Verfügung. Bereiche wie Handwerk, Soziales und Pflege, kaufmännische Berufe, Chemie, Recht, Medizin oder duales Studium machen die Börse zu einer vielseitigen Karriereleiter für junge Menschen.

Informationen und Tipps zur beruflichen Zukunft Wichtige Hintergrund-Informationen geben verschiedene Azubis aus ihren Unternehmen. Sie verraten, wie die Ausbildung in ihrem entsprechenden Beruf aussieht und was die zukünftigen Auszubildenden erwartet. Natürlich ist es für die Jugendlichen auch angenehmer, Gleichaltrigen berufliche Fragen zu stellen.

Die Ausbildungsplatzbörse ist eine wichtige Plattform für Schulabschließer, um zu netzwerken und bereits wertvolle Praktikumsplätze zu bekommen. Doch auch wertvolle Infos und Tipps zum eigenen Wunschberuf, einer erfolgreichen Bewerbung und zu Einstellungstest machen die Börse zu einem Pflichtprogramm für junge Menschen.

Neben der trockenen Theorie der vielen Gespräche und Vorträge bietet die Börse die Möglichkeit, praktisches Geschick erstmals an einem Fahr- und einem Baggersimulator zu erproben. Aber auch viele andere Aktionen wie Reifenwechsel oder Servietten-Förmchen basteln sind eine angenehme Abwechslung zu den vielen Gesprächen.

Begleitet werden die Aktionstage Ausbildung von einem Preisrätsel mit äußerst attraktiven Preisen. Das Rätselformular findet man im Internet oder direkt auf der Ausbildungsplatzbörse, hier steht auch die Los-Box zum Einwurf bereit.



Weitere Infos unter Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Wirtschaftsförderung, Tel. 09161/921411 oder unter www.kreis-nea.de.



Lukas Pitule