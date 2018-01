Die Irish-Folk-Band "Paddys Last Order" präsentiert das vierte Album

Bekannte Gesichter: "Paddys Last Order", das sind sechs Musiker aus Herzogenaurach und Umgebung, die bereits seit 2012 traditionelle Irish Folksongs, Balladen, Jigs, Reels und Pubsongs zum Besten geben. Insgesamt haben sie in den fünf vergangenen Jahren immerhin schon vier CDs aufgenommen. So heißt es in einer Pressemitteilung der Band.



Das nun erschienene vierte Album "In the Middle of the Tune" ist dabei ein ganz besonderer Ohrenschmaus, wird versprochen. Mit ihrem neuen Bassisten Russell Snyder, der laut Bandleader Thomas "Smiley" Schönfelder mit außergewöhnlichem Können und seinem akustischen Kontrabass neuen Schwung in die Gruppe bringt, soll das Klangerlebnis noch intensiver werden. Und: "Schwungvoll prägt Snyder professsionell das Album und die Stimmung der Songs, was auch live zu spüren sein wird."



Denn endlich gehen die sechs Lokalmusiker wieder auf Tour. Auf ihrem Wege durch die fränkischen Pubs und Kneipen haben die Musiker einiges an Neuem zu bieten: Ihre neue CD "Iin the Middle of the Tune" stellen sie am Samstag, 20. Januar, zum ersten Mal im Irish Pub "Goldener Mond" in Erlangen vor.



Auf dieser Neuveröffentlichung sind freilich auch wieder einige Klassiker des traditionellen Irish Folk zu hören, allerdings haben die Musiker auch einige neue Songs und Geheimtipps dabei. Die Zuhörer dürfen also gespannt sein.



Wer nun Lust bekommen hat, Emma Deutsch (Violine/Gesang), Smiley Schönfelder (Gesang/Gitarre/Banjo/Bodhrán), Georg Bucher (Akkordeon/Gesang), Russell Snyder, (Bass/Gesang), Jörg Brandt (Banjo/Mandoline/Gitarre/Gesang) und Jojo Schmid (Gitarre/Gesang/Mundharmonika) live zu erleben, wird in den nächsten Wochen an mehreren Terminen die Möglichkeit dazu haben. Dort hat die Band natürlich auch die bisherigen drei CDs dabei.



Weitere Infos zur Band, Songbeispiele und Videos gibt es auch unter folgenden Links:



Homepage:

www.paddyslastorder.de

Instagram: https://www.instagram.com/paddyslastorder/

Facebook:

https://de-de.facebook.com/pages/Paddys-Last-Order/465627926837955

Youtube:

http://www.youtube.com/user/PaddysLastOrder

Bandcamp:

https://paddyslastorder.bandcamp.com/







Termine



20.01.18 Erlangen, Goldener Mond

24.02.18 Forchheim, Kuckucksklause

16.03.18 Eltmann, Musikkneipe

17.03.18 Herzogenaurach, Ratskeller

24.03.18 Waigolshausen, St. Patrick`s Day Festival