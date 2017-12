Die Höchstadter Himmelswerkstatt öffnet wieder

Am Samstag, 16. Dezember 2017, findet von 13 bis 17 Uhr in der Höchstadter Innenstadt wieder die beliebte Himmelswerkstatt statt. Insgesamt zwölf Gewerbetreibende und Ehrenamtliche locken mit allerlei Mitmachaktionen für Kinder, mit verlängerten Öffnungszeiten und einer anschließenden Verlosung mit tollen Preisen.

Eröffnet wird die Himmelswerkstatt um 13 Uhr mit einer Foto- und Autogrammstunde mit dem Höchstadter Christkind bei Essler & Haare . Die Fotos können gegen einen kleinen Unkostenbeitrag erworben werden, die Einnahmen hieraus werden an den Kinderschutzbund Höchstadt gespendet.



Mit der Profi-Kamera

Ab 14 Uhr geht es dann in vielen anderen Geschäften aktiv weiter. Einmal selbst den Auslöser drücken und Fotos wie die Profis knipsen - dieser Wunsch wird bei Foto Käs Wirklichkeit. Die Kinder fotografieren Freunde, Mama, Papa oder Geschwister mit einer Profikamera und erhalten ein selbst gemachtes Foto in 13x18 als Geschenk, welches im Geschäft abgeholt werden kann.

Beim Stadtfriseur Lettner können sich die Kleinen selbst wie Weihnachtsengel fühlen, denn hier werden aus einfachen Frisuren zauberhafte Engelslocken kreiert. Coole Jungs bekommen natürlich dementsprechend coole und stylistische Frisuren verpasst.

Dass Heilpflanzen nicht nur gut für den Körper, sondern auch noch schön anzusehen und vielfältig einsetzbar sind, wird in der Paracelsus-Apotheke deutlich. Hier können die Kleinen schöne Heilpflanzenblüten zu Buttons verarbeiten - ein Geschenk, das man jederzeit mit sich herumtragen kann.

Im Outdoor-Fachgeschäft Wigwam können Kinder weihnachtliche Teelichter basteln. Sie sind ein hübscher Blickfang für die Festtagstafel oder den Adventstisch. Schneemann, Tannenbaum und Engelchen sorgen als Kerzenhalter für weihnachtlichen Glanz und Stimmung.

Besinnlich und mystisch zugleich wird es bei einer 20-minütigen Stadtführung jeweils zur vollen Stunde mit Gästeführerin Christiane Kolbet. Ausgehend vom Brunnen am Marktplatz geht es bei einem Rundgang durch die Innenstadt um allerlei Sagen und Bräuche rund um die

Weihnacht in Höchstadt - auch für die Eltern ein Erlebnis.

Bunt geht es in Helgas Schuhladen beim fröhlichen Kinderschminken zu. Hier können sich die Kleinen bezaubernde Sternengesichter in ihren Lieblingsfarben malen lassen und vielleicht sogar Mama und Papa das ein oder andere Kunstwerk ins Gesicht zaubern.

Wer es sich zwischendurch auch gerne einfach mal gemütlich machen und zuhören möchte, ist in der Bücherstube bestens aufgehoben. Beim Vorlesen von Weihnachtsgeschichten kommen auch Kinder mal zur Ruhe und können gespannt den Erzählungen rund um die Adventszeit lauschen.



Abheben im Kommunbrauhaus

Actionreich wird es beim Basteln von Sternenfliegern im Alten Kommunbrauhaus mit Klaus Strienz und Jugendlichen des Gymnasiums Höchstadt. Die unter fachmännischer Anleitung selbst gebauten Flugobjekte können selbstverständlich vor Ort ausgiebig getestet und mit nach Hause genommen werden - bereit zum Abflug in 3, 2, 1...

Jedes Kind bekommt eine Stempelkarte, auf die es pro Aktion, an der es teilgenommen hat, einen Stempel erhält. Ab drei Stempeln kann jedes Kind an der Verlosung toller Preise wie Gutscheinen für das Eisstadion, das Hallenbad oder Angebote der beteiligten Gewerbetreibenden teilnehmen.

Die Stempelkarten können zwischen 17 und 17.30 Uhr beim Christkind an der Bühne am Marktplatz abgegeben werden, ab 17.30 Uhr wird das Christkind dann die Gewinner vor Ort ziehen und die Gewinne überreichen.

Während die Kinder beschäftigt sind, können die Erwachsenen ausgiebig durch die Innenstadt bummeln und die längeren Öffnungszeiten in den Höchstadter Geschäften genießen.



Die Himmelswerkstatt auf einen Blick :

Wann? Samstag, 16. Dezember, zwischen 13 und 17 Uhr



Wo? In der Höchstadter Innenstadt - die Läden haben bis 17 Uhr geöffnet



Wer macht mit? Zwölf Geschäfte und Ehrenamtliche: Friseur Essler & Haare, Foto Käs, Friseur Sossna (Lettner), Höchstadter Bücherstube, Helgas Schuhladen, Karpfenland Aischgrund (Kommunbrauhaus), Paracelsus-Apotheke, Wigwam, Christiane Kolbet (Stadtführungen) sowie mit verlängerten Öffnungszeiten bis 17 Uhr Klein & Fein, Naturschön und Zigarrenhaus Riegler



Gewinnen An jeder Station kann man sich einen Stempel geben lassen. Das Christkind wird dann am Marktplatz die Gewinner verschiedener Preise ziehen.