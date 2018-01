1 / 1

Dichter Schneefall behindert die Sicht am 18.01.2018 auf einer Straße nahe Wriezen (Brandenburg). Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt, dass es an diesem Donnerstag in vielen Teilen des Landes Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde geben könnte. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa