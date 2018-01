Der Winter kehrt nach Franken zurück - mehrere Zentimeter Neuschnee möglich

In der Nacht zum Freitag ist ein Niederschlagsgebiet über Franken hinweg gezogen. Die Schneefallgrenze liegt meist bei 300-400 Metern. Bei intensiveren Niederschlägen fällt vorübergehend Schnee bis in die tiefen Lagen. Tagsüber ist es wechselnd wolkig mit vereinzelten Schneeschauern bei Temperaturen von +1 bis +3 Grad.



In der Nacht zum Samstag gibt es Schneeschauer. Die Frostgrenze liegt bei 300-400 m. Samstagnachmittag sollen kräftige Niederschläge einsetzen, die in der Nacht zum Sonntag wieder abklingen. Bei einigen Wettermodellen gibt es 10 cm Neuschnee. Wahrscheinlich ist eine Schneefallgrenze nahe 400 m.



Der Wind weht meist aus West mit starken Böen. Am Samstagnachmittag dreht er vorübergehend auf Süd und ist dann nur schwach.



Am Sonntag ist es wolkig mit gelegentlichem Sonnenschein. Nur vereinzelt fällt mal etwas Schnee. Maximal werden +2 Grad erreicht. Der schwache Wind weht aus West.



Eine massive Warmfront bringt am Montag erst Schnee und dann Regen. Nachfolgend steigen die Temperaturen in der nächsten Woche auf +10 Grad.