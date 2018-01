Der Rohbau weckt Erwartungen

Der außergewöhnliche Rohbau steht. Und schon kann man erahnen, dass das Gebäude und vor allem die Außenanlagen der Kindertagesstätte "Herzo Base II" ein Paradies für Kinder und Erzieher werden. Bei einem Baustellentermin ließen sich Bürgermeister German Hacker (SPD) und Harald Falkner sowie Walter Panter vom Sachgebiet Gebäudewirtschaft vom Architekten Ulrich Wiese vom Fürther Büro Dürschinger den Fortschritt und die nächsten Maßnahmen erläutern.

Im nächsten Monat wird mit dem Innenausbau begonnen, an der Ostseite wurden bereits einige große Fenster montiert, wie später die Kinder überhaupt einen fantastischen Blick auf die imposanten Adidas-Gebäude haben werden.



Platz für rund 120 Kinder

Das Gebäude erstreckt sich vom Olympiaring nach Norden. Die Haupträume sind nach Osten ausgerichtet und mit bodentiefen Fenstern versehen. Vier Krippengruppen und drei Kindergartengruppen kommen unter, insgesamt rund 120 Kinder. Die Außenanlage wird sehr großzügig gestaltet und dahin führt, neben den Ausgängen, auch eine Rampe vom Obergeschoss ins Freie. "Da können sich die Kinder mit ihren Bobbycars so richtig austoben", zeigte sich der Bürgermeister überzeugt, der sich für diese Rampe schon bei Vorstellung der Planung begeistern konnte.

Die Kinder, die derzeit in Containern an der Beethovenstraße untergebracht sind, fiebern schon jetzt dem Einzug entgegen. Bis die Krippen- und Kindergartenkinder in wenigen Monaten aber einziehen können, ist noch einiges zu tun. So muss auf den Betondecken im Gebäude noch die Dämmung aufgebracht und die Installationsarbeiten müssen ausgeführt werden.

Jedenfalls werden die Kinder bei ihrem Einzug helle und individuell eingerichtete Räume sowie großzügige Gruppenräume vorfinden. Die Kita wird vom nahe gelegenen Heizwerk mit Wärme versorgt werden, der Anschluss liegt bereits in der Baustellenzufahrt. Die Kita erhält eine eigene Zufahrt über den Olympiaring und hat ausreichend Abstand zu den benachbarten Grundstücken, außerdem wird es ausreichend Parkplätze für Personal und Eltern geben.