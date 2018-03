Der Herr der Finanzen ist 89 Jahre alt

89 Jahre alt und immer noch für die Finanzen verantwortlich - das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen! Der Adelsdorfer Hans Hörrlein, seines Zeichens Kassier im Krieger- und Kameradschaftsverein, wurde bei der Jahreshauptversammlung für stolze 60 Jahre Zugehörigkeit im Verein geehrt. Und seit 38 Jahren hat er die Kasse in seiner Verantwortung.

"Er erledigte seinen Kassenarbeit immer mit großer Akribie", lobte Vorstand Günter Brehm. Und fuhr mit einem Augenzwinkern fort: "Wir wissen ja, dass Schatzmeister lieber Geld einnehmen als ausgeben."



Kasse hat immer gestimmt

Hans Hörrlein ist mit 29 Jahren dem Verein beigetreten. "Wir waren halt im Wirtshaus und da saßen auch Leute dabei, die im Krieg waren. Ich hab noch mit 16 Jahren im Arbeitsdienst gedient und so war es für mich klar, dass ich beitrete", berichtet der 89-Jährige. In seiner langen Kassierzeit kam es ihm immer besonders darauf an, dass die Kasse stimmt. "Und das hat Gott sei Dank immer gepasst."

Schön findet er, dass sein Helfer Eugen Jedlitschka das Kassieren des Vereinsbeitrages bis heute noch persönlich übernimmt. Er geht wirklich von Haus zu Haus und holt das Geld ab. Ob der Jubilar die zwei Jahre bis zur nächsten Vorstandswahl als Kassier noch durchhält, weiß er nicht. "So lang' die Gesundheit mitspielt, mach ich's halt noch."



Brehm blickte natürlich auch zurück auf das vergangene Jahr. 120 Mitglieder zählt der Verein.

Oberstes Ziel sei es, neue Mitglieder zu bekommen. Stolz berichtete er, dass im vergangenen Jahr auch junge Leute beigetreten sind. Mitglied könne man auch werden ohne "gedient" zu haben und natürlich dürfen auch Frauen dem Verein beitreten.



Viele Veranstaltungen ließ Brehm Revue passieren, unter anderem den Sebastiustag, die Vereinsbörse, das Biergartenfest und die Kreuzbergwanderung. Brehm bedankte sich bei der Fahnenabordnung zum Volkstrauertag und beim persönlichen "Geldeintreiber" Eugen Jedlitschka. Dem gesamten Vorstandschaft sprach er Dank für die gute Zusammenarbeit aus. Zweiter Vorstand Harald Hack bedankte sich wiederum bei Brehm für sein großes Engagement. "Wir müssen nun vor allen den jüngeren unter uns etwas bieten!", mahnte er die in großer Zahl erschienenen Mitglieder. Beim Blick nach vorne sprach er vom geplanten Gegenbesuch beim Kellerbergverein in Höchstadt, der Fahrt zum Backofenfest, der nächsten Kreuzbergwanderung und von der Teilnahme beim 140-jährigen Jubiläum der Adelsdorfer Feuerwehr.



Schatzmeister Hans Hörrlein legte - wie schon seit 38 Jahren - einen positiven Kassenbericht vor. Ein wichtiges Thema war die Erhöhung des Mitgliederbeitrages von 10 Euro auf 12 Euro. "Wir wollen uptodate bleiben und unser Auftreten verbessern", so Brehm. Es sollen neue T-Shirts, Krawatten und Tücher für die Frauen angeschafft werden "und die hoffentlich bald jüngere Fahnenabordnung muss eingekleidet werden". Außerdem müsse man auch daran denken, dass irgendwann eine neue Fahne gebraucht werde. Hier herrschte einheitliche Zustimmung.



Neid beim Bürgermeister

Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) dankte besonders dem treuen Kassier für seine langjährige Arbeit als Schatzmeister. "Arbeit hält jung!", zwinkerte er dem 89-jährigen Hans Hörrlein zu. Ganz neidisch war er auf die einstimmig erfolgte Gebührenerhöhung. "Wenn der Bürgermeister die Abwassergebühren erhöht, bekommt er Buhrufe und hier erntet der Vorstand noch Applaus."