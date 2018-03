Der HEC hat hohe Ziele

"Oberliga - Höchstadt ist dabei", hallte es am Freitagabend durch die Höchstadter Eishalle, als fest stand: der Höchstadter Eishockey Club ist aufgestiegen. Nach nur einem Jahr in der Bayernliga konnten die Alligators wieder in die dritthöchste deutsche Liga aufsteigen.

8:1 hieß am Ende das deutliche Ergebnis vor 1200 Zuschauern gegen den TSV Erding. "Der Druck war riesig", stellte der Sportliche Leiter Jörg Schobert fest. Doch die Mannschaft hatte 100 Prozent Siegeswillen und wollte die Serie unbedingt bei einem Heimspiel beenden, so Schobert weiter.



Fans unterstützen auch auswärts

Klar, dass auch die Fans ihren Teil dazu beitrugen, die letzte nötige Motivation aufs Eis zu übertragen. "Natürlich macht es mehr Spaß vor 1200, als vor 500 Fans zu spielen", so Schobert. Doch der HEC konnte nicht nur daheim sondern auch auswärts auf gute Unterstützung zählen.

Am Samstagnachmittag feierten die Spieler und Funktionäre der Alligators den Aufstieg mit ihren Fans. Rund 300 Höchstadter waren auf dem Marktplatz gekommen, um bei Bier, guter Laune aber leider auch schlechtem Wetter ihren Spielern zuzujubeln. Stadionsprecher Markus Langosch begrüßte dabei Fans, Spieler und natürlich auch Bürgermeister Gerald Brehm (JL), der es sich nicht nehmen ließ, auf der Bühne einige Worte zu verlieren. "Es ist eine fantastische Geschichte", freute sich Gerald Brehm. Der gesamte Verein habe professionell gearbeitet. Das "sportliche Aushängeschild" sei positiv für die Stadt und für die gesamte Region. Er dankte vor allem auch Spielertrainer Daniel Jun, der am Freitag selbst zwei Tore geschossen hatte, sowie natürlich der restlichen Mannschaft.



Die Tränen des Kämmerers

Das schlechte Wetter konnte er sich nur mit den Tränen des Kämmerers der Stadt erklären. Denn der Aufstieg in die Oberliga bedeutet auch, dass weitere Sanierungsarbeiten am Eisstadion, das der Stadt gehört, vorgenommen werden müssen. Während heuer schon die Sanierung des Eingangsbereiches ansteht, muss langfristig auch die Bande ausgetauscht werden. Die jetzige könne nur noch ein bis zwei Übergangsjahre in der Oberliga durchhalten.

Sicher aber ist eins: "Die Stadt Höchstadt steht weiter hinter unserem HEC!", verkündete ein glücklicher Bürgermeister, bevor sich die Fans Autogramme ihrer Lieblingsspieler sichern durften und gemeinsam mit ihnen weiter feierten.

Nachdem die Aufstiegsspiele gegen Erding in der Gesamtwertung mit 4:1 gewonnen wurden, ist der HEC zwar schon jetzt aufgestiegen, doch im nun bevorstehenden Halbfinale gegen den EV Lindau könnte man die ohnehin schon gute Saison noch perfektionieren. Würde man ins Finale einziehen, könnte der Pokal des BEV-Playoff-Meisters winken.

Hohe Ziele, aber Bürgermeister Gerald Brehm ist zuversichtlich: "Wir wollen nicht nur dauerhaft in der Oberliga bleiben, wir wollen noch weiter rauf", verkündet er optimistisch augenzwinkernd.