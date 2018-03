Der Frühling kommt nach Franken: Am Wochenende wird es endlich warm

Der Sonntag wird warm





Montag und Dienstag wieder kälter



Am Freitag und Samstag ist es laut dem Wetterexperten Stefan Ochs aus Herzogenaurach noch stark bewölkt bis bedeckt mit einzelnen Regenfällen. Die beteiligten Wetterfronten führen zunehmend mildere Luftmassen heran, so dass die Höchsttemperaturen bei zehn bis 15 Grad liegen.Am Sonntag bleibt es jedoch meist trocken und die Sonne scheint gelegentlich durch die Wolken hindurch. Der "Wetterochs" erklärt, dass subtropische Luftmassen aus dem Seegebiet um Madeira hohe Temperaturen bis maximal 18 Grad zu uns bringen. Am östlichen Alpenrand könnte es mit Hilfe des Föhns sogar an die 20 Grad geben.Kleiner Wermutstropfen: Schon am Montag und Dienstag soll wieder kältere Luft zu uns fließen. Die Höchsttemperaturen liegen bei neun bis 12 Grad. Dabei ist es meist bewölkt und es gibt einzelne Regenfälle. Doch Mitte nächster Woche soll es wieder wärmer werden und die Temperaturen auf 12 bis 16 Grad steigen. Im gesamten Zeitraum bleibt es nachts frostfrei.