Der erste Schritt zum Aurach-Park

von BERNHARD PANZER

Es ist gut fünf Jahre her. Damals hatte Manfred Braun, Architekt und Sozialdemokrat sowie in mehreren Vereinen umtriebiger Herzogenauracher, eine Idee. Die Aurach sollte erlebbar gemacht werden, wünschte er sich. Und formulierte im Juni 2012 einen Antrag an den Stadtrat.



Der FT hat darüber berichtet. "Bäume verdecken Blick auf die Aurach" hieß es damals im Titel. Und weiter: "Jede Stadt mit Fluss hat ihren Kick, findet Manfred Braun. "Außer, man sieht den Fluss nicht. Deshalb will der Herzogenauracher Architekt die Aurach wieder erlebbar machen". Bis das geschehen sei, werde er keine Ruhe geben wollen.



Jetzt ist das Thema wieder auf dem Tisch. Der Planungsausschuss hat im Zuge der Umgestaltung des Großbereichs an der Schütt nun auch darüber gesprochen, die Aurach samt ihrer Ufer und angrenzenden Wiesenflächen mit einzubeziehen. Tatsächlich heißt es auch jetzt, nach fünf Jahren: Die Aurach respektive ihr Ufer soll erlebbar werden. Manfred Braun hat die Berichterstattung verfolgt. "Danke für eure Unterstützung des Anliegens", schreibt er nun. Und: "Der erste große Schritt wird Realität."



Ein Blick zurück, in den Sommer 2012. Damals war Braun der erste, der einen Aurachpark ins Gespräch brachte, bevor 2013 das Thema auch von der CSU aufgegriffen wurde. Sie erinnerte an eine mögliche Landesgartenschau, die schon neun Jahre zuvor schon einmal ins Gespräch gebracht worden war und an die Aurach hätte mit umfassen können.



Manfred Braun aber hatte schon 2012 seine eigene Vorstellung. Er mochte immer schon die Silhouette der Innenstadt, von jenseits der Aurach aus betrachtet, also vom ehemaligen Baywa-Parkplatz aus. 1994 hat der Herzogenaurach den Blick auf Fehnturm und Altstadt mit Pinsel und Block festgehalten. Doch der Blick war schnell verschwunden, zugewachsen hinter dem Ufergestrüpp. Der FT schrieb am 18. Juli 2012 über Brauns Ansinnen, einen Aurachpark zu schaffen: "Die Silhouette - man sieht sie nicht mehr. Denn mittlerweile sind Büsche und Bäume an den Ufern der Aurach so hoch, dass sie wie eine grüne Wand die Sicht versperren."



Und das wollte Manfred Braun schon damals ändern. Denn eigentlich seien die Aurach-Auen ein wunderbares Naherholungsgebiet. "Aber wenn ich nichts vom Fluss sehe, gehe ich auch nicht hin, obwohl ich nur 50 Meter entfernt wohne", sagte der damals 64-Jährige. Deshalb schlug er vor, bei der Umgestaltung der Schütt auch den Fluss mit einzubeziehen: Die Büsche sollten in Gruppen stehen, dazwischen gäben Sichtfenster den Blick auf Aurach und Stadt frei. Bäume müssten also kaum gefällt werden, meinte Braun.



Und ging in seinen Vorstellungen noch weiter: Der Architekt wollte den Fluss nicht nur sichtbar, sondern mit Stegen und Stufen zum Wasser hin auch wieder "erlebbar" machen, schrieb der FT vor fünf Jahren. "Kinder sollen sich nasse Füße holen können", riet er. Und kündigte an: "Ich lasse nicht locker, bis die Herzogenauracher die Aurach wieder für sich entdecken und nutzen können."



Jetzt ist es soweit. Der Planungsausschuss des Stadtrates hat in seiner letzten Sitzung der Freiflächengestaltung am nördlichen Aurach-Ufer, zwischen Kuwesteg und Bahnhofsbrücke, zugestimmt. Auch siehe da, es finden sich verschiedene Anregungen aus Brauns Ideensammlung wieder. Das Schlagwort der ganzen Planungen ist auch hier die Erlebbarkeit. Auch die Kontaktpunkte mit dem Wasser sind enthalten, ebenso wie Sitzstufen. Und das gegenüberliegende Ufer soll ausgelichtet werden.



An Baumfällungen hatte Braun damals zwar eher nicht gedacht, sie sind aber Bestandteil der neueren Planungen. Allerdings handelt es sich dabei wohl eher um die Beseitigung von Totholz oder beispielsweise Pappeln, die an der Grenze ihrer Lebensdauer angelangt sind.