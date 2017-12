Das Wetter in Franken an Silvester: Bis zu 13 Grad und stürmisch

Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach prophezeit für den Jahreswechsel frühlingshafte Temperaturen. Der Freitag lässt zunächst hoffen: Tagsüber ist es am Freitag wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen, so Ochs in seiner Prognose. Vereinzelt könnte noch etwas Schnee oder Regen fallen. Maximal werden +2 Grad erreicht. Der nur noch schwache Wind dreht von West auf Süd.

Am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag überquert uns eine Warmfront mit ihrem Schneefallgebiet. Bei Temperaturen um 0 Grad bleiben vorübergehend 2 bis 6 cm Schnee liegen, bevor gegen Morgen die Temperaturen deutlich ansteigen und alles wieder wegtaut. Es gibt frische Windböen aus Süd.



Stürmische Windböen am Samstag



Eine weitere Warmfront erreicht uns am Samstagnachmittag. Sie bringt länger anhaltende Regenfälle und stürmische Windböen aus Südwest. Die Temperaturen steigen bis zum Abend auf +8 Grad.



Am Sonntag bis zu 13 Grad



Am Sonntag liegen wir im Warmsektor eines Tiefs mit Kern über Schottland. Es ist wechselnd bewölkt, gelegentlich scheint auch die Sonne. Tagsüber gibt es eine Regenpause und die Temperaturen erreichen 11 bis 13 Grad. Es weht ein mäßiger und in Böen starker Südwestwind.



Ab Neujahr kältere Luft



An Neujahr dreht der weiterhin mäßige und in Böen starke Wind auf West. Er bringt dann etwas kältere Luft, so dass die Temperaturen auf 8 bis 3 Grad sinken. Dabei ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern.



Die Gesamtniederschlagsmengen bis Montag wurden nun gegenüber der gestrigen GFS-Vorhersage auf 20 bis 30 mm halbiert. Bei diesen Mengen ist kein nennenswertes Hochwasser zu befürchten.