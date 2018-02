Heiße Nummern in Sterpersdorf

Der Faschingsball der Freiwilligen Feuerwehr in Sterpersdorf wirkte am vergangenen Freitagabend wie ein großer Magnet in dem kleinen Ort. Das Feuerwehrhaus und seine Hausherren konnten eine tolle Teilnahme an ihrem aufwendig geplanten und vorbereiteten Fastnachtsball des Jahres 2018 vermelden.



Der Vereinsvorsitzende Franz Huschka und seine Vereinsmitglieder hatten ganze Arbeit geleistet. Es ist zu bezweifeln, ob überhaupt an paar Bürger des Ortes der Faschingshighlights ferngeblieben waren. Gestaltet von Vereins-Mitgliedern und deren Angehörigen lief ein Programm ab, von dem sich manche größere Stadt ein Scheibchen abschneiden könnte.



Willi Dennerlöhr, der für seine witzigen Büttenreden in der Region bekannt ist, folgte diesmal dem Programm ganz entspannt. "Besser hätte ich meine Büttenreden auch nicht hingekriegt", meinte er.

Im Saal des Feuerwehrhauses herrschte eine ausgelassene Stimmung und die Gags der Ausführenden lösten immer wieder Lacher und viel Beifall aus. Keiner war beleidigt von den frech-lustigen kleinen Anzüglichkeiten, die in den Sketchen auf diesen oder jenen Sterpersdorfer zielten.



Georg Schockel, auf den einzelne "Pfeile" vom Spiel-Podium zuschwirrten, strahlte übers ganze Gesicht. "Wer das nicht vertragen kann, soll lieber zu Hause bleiben", meinte er belustigt. Es waren vor allem die Familien Buisker, Düthorn, Zenkel, Denk und Scheidel, die das Programm bestritten.

Um den Nachwuchs braucht man in Sterpersdorf keine Sorgen zu haben. Die Spielszenen, die die Jugendlichen des Feuerwehrnachwuchses gestalteten, standen denen der Erwachsenen in keiner Weise nach.



Ein kleiner Glanzpunkt war der Gardetanz der mittelfränkischen Meister Fiona Buisker (8) und Johanna Denk (9), die ihre Klasse nicht nur im Tanz zeigten, sondern auch an verschiedenen Spielszenen beteiligt waren.