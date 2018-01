Das Sturmtief kommt und erreicht Franken: So ungemütlich und turbulent wird das Wetter

Am Dienstag ist es laut Wetterexperte Stefan Ochs wechselnd bewölkt mit Regenfällen und Schauern, die vereinzelt kräftig und gewittrig ausfallen. Die Temperaturen schwanken um +5 Grad. Der zeitweise frische und in Böen stürmische (Beaufort 8) Wind weht aus West. Vereinzelte Sturmböen Beaufort 9 kann man nicht ganz ausschließen.



Am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt mit Schneeschauern, die vor allem in der ersten Tageshälfte gewittrig sein können. Die Temperaturen schwanken in tiefen Lagen um +2 Grad, so dass sich laut Wetterochs unterhalb von 400 m nur vorübergehend mal eine Schneedecke ausbilden kann. Für die Hochlagen der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz wird eine 6 cm dicke Schneedecke erwartet. Der frische Westwind erreicht in Böen wiederholt Beaufort 8 (stürmisch).



Das Sturmtief kommt

Das Donnerstags-Sturmtief kommt. Es wird mit seinem Kern über Hamburg nach Osten ziehen. Es bringt uns zeitweilige Regenfälle und einen Temperaturanstieg auf +7 Grad. Es weht ein frischer bis starker Westwind mit teilweise schweren Sturmböen (Beaufort 9-10). Hochdramatisch sehen die aktuellen Berechnungen aber nicht aus. Hier und dort wird wohl mal ein Baum umstürzen und zu Behinderungen führen, wie der Herzogenauracher Wetterexperte mitteilt.



Am Freitag ist es bei einem mäßigen Westwind wechselnd bewölkt mit Schneeregenschauern bei Temperaturen um +3 Grad.



Am Samstag und Sonntag beruhigt sich das Wetter. Je nach Wettermodell sinken die Temperaturen mehr oder weniger deutlich ab. Am Tag maximal +2 bzw. +1 Grad, in der Nacht bei Aufklaren bis unter -6 Grad.