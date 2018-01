Das Phantom trifft Sissi in Weisendorf

Der Sänger Armin Stöckl und sein Ensemble laden am 10. März um 19.30 Uhr zur großen Musical- und Operettengala" in die Mehrzweckhalle Weisendorf ein. Topsolisten mit internationaler Bühnenerfahrung präsentieren in einer zweieinhalbstündigen Show die schönsten Melodien aus über 15 der beliebtesten Musicals und Operetten.



Die Künstler entführen das Publikum an den österreichischen Kaiserhof mit ausgewählten Bestsellern aus dem Musical "Elisabeth" oder lassen es Höhepunkte erleben aus "Phantom der Oper", "Im weißen Rössl", "Die lustige Witwe", "Tanz der Vampire", "Die Csárdásfürstin" und "Evita". Außerdem sind auch zu Herzen gehende große Klassiker wie "Das Wolgalied" oder "Lippen schweigen" zu hören.Zudem darf sich das Publikum auf farbenprächtige historische Kostüme und ein aufwendiges Bühnenbild freuen.



Mit viel Charme und so mancher amüsanten Einlage wird der Abend für Alt und Jung besonderen Unterhaltungswert bekommen. Präsentiert wird die Gala von Armin Stöckl. Er wurde unter anderem als bester Musicalsänger und mit dem Deutschen Fachmedienpreis ausgezeichnet und ist regelmäßig im Fernsehen zu erleben. Der junge Tenor begeisterte bereits ein großes Publikum bei Tourneen bis nach Amerika, Frankreich und Bolivien.



Der Kartenvorverkauf läuft in Herzogenaurach und Höchstadt in den Servicepoints des Fränkischen Tags.