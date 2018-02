"Das ist meine deutsche Oma"

Sie wollte nicht zu denen gehören, die sich, ohne auch nur einen Flüchtling zu kennen, ein Urteil bilden. Sie wollte mit anpacken - und ist nun mit Herzblut dabei. Wenn Marianne Neuß von ihrer Arbeit mit den Asylbewerbern erzählt, sprudelt es nur so aus ihr heraus. Man merkt, sie ist mit Leidenschaft dabei.

"Das muss man sich mal vorstellen - legt der dem Mann einfach ein Papier hin, das er mangels Sprachkenntnissen nicht lesen kann, und sagt: Unterschreiben Sie!" Entrüstet berichtet Marianne Neuß von einem Erlebnis auf dem Ausländeramt, durch das sie "ihre" Familie beinahe verloren hätte. Ihre Familie, sagt sie. Und genauso fühlt es sich an, wenn die Lonnerstadterin erzählt, die nie eigene Kinder hatte. Genauso empfinden es die drei Jungs, die sie "ihre deutsche Oma" nennen. Genauso fühlen wohl auch die Eltern, denen sie hilft, sich im deutschen Bürokratie-Dschungel zurecht zu finden - ganz zu schweigen von der deutschen Kultur und Sprache.



Zunächst Mädchen für alles

Neuß kam 2015 zum ersten Helfer-Treffen, um sich "das mal anzuschauen". Zunächst half sie überall: Sortierte Klamotten für die Kleiderkammer, vermittelte Grundkenntnisse der deutschen Sprache, spielte Taxi und nahm junge Männer beim ersten Einkauf in einem großen Supermarkt an die Hand: "Die standen einfach nur mit offenem Mund da."

Inzwischen betreut sie eine irakische Familie, die seit dreieinhalb Jahren hier ist. In Bagdad seien die Eltern mit ihren drei Buben - heute neun, zwölf und 13 Jahre alt - gut situiert gewesen. Als der IS mit seinen Gräueltaten kam, sahen sie sich aber gezwungen zu fliehen. "Man kann sich nicht vorstellen, was die erlebt haben." Sichtlich aufgewühlt berichtet Neuß von Entführungen, Verzweiflung, Flucht, Angst und einer Odysee durch Asien und Europa. "Und gerade die Kinder erzählen das, wie bei uns ein Jugendlicher vom letzten Klassenausflug berichten würde."

Die Traumata haben sie sicher noch lange nicht verarbeitet. Aber mit Hilfe der engagierten 60-Jährigen kommt die Familie inzwischen ganz gut im Alltag zurecht. Der Vater hat eine unbefristete Vollzeitstelle, das Augenleiden der Mutter ist in Behandlung, zwei der Buben spielen im Fußballverein, einer ist bei den Pfadfindern, zwei spielen ein Instrument. Natürlich gehen alle drei zur Schule und bringen mal gute, mal schlechte Noten nach Hause. Eigentlich eine ganz normale Familie.



Wohnungssuche nicht erlaubt

"Leider sind sie nur geduldet. Was bedeutet, dass sie immer noch in der Gemeinschaftsunterkunft am Lappacher Weg wohnen müssen. Und da will man nicht wohnen." Auf engstem Raum, in hellhörigen Zimmern mit zu wenig Waschmaschinen und zu vielen Menschen. Aber eine Wohnung suchen darf nur, wer auch anerkannt ist. "Dabei würde das soviel einfacher machen." Darum ist Neuß' Haus immer offen: "Vor allem die Jungs gehen bei mir ein und aus." Sie ziehen sich bei ihr zum Lernen zurück, dürfen übernachten, feiern Grillfeste. Neuß wäscht Fußballtrikots, strickt Mützen, organisiert Ausflüge, nimmt Schultermine wahr, hilft bei Behördengängen. "Ich schau mir jeden Brief an, den die Leute bekommen."



Brücken bauen

Quasi nebenbei baut sie Brücken. Zwischen Deutschen und Irakern: "Ich hab' denen gezeigt, dass es auch Deutsche gibt, die sie aufnehmen wollen. Und den Deutschen, dass viele anständige Leute zu uns kommen." Zwischen Jung und Alt: "Meine Familie und Bekannte freuen sich, wenn sie die Buben sehen. Weil es so freundliche und hilfsbereite Kinder sind." Und nicht zuletzt zwischen Eltern und Kindern: "Es ist nicht leicht für den Vater, dass seine Kinder besser deutsch können als er. Er muss akzeptieren, dass sie mit und voneinander lernen können."

Ihr Mann unterstützt sie, wo er kann. Das ginge auch gar nicht anders, die Iraker gehören inzwischen einfach zum Leben des Ehepaares dazu. Besonders zum Vater der Familie hat er einen guten Draht. "Aber er ist immer wieder erstaunt, wie ich es schaffe, mit den Jungs Bruchrechnen oder Englisch zu pauken", lacht die 60-Jährige.

Überhaupt geht sie auf in ihrer Aufgabe: Begeistert erzählt sie vom ersten "Zweier" des Großen, vom fränkischen Dialekt, den die Kinder inzwischen annehmen, von spontanen Geldspenden Bekannter. Aber auch von Rückschlägen, belastenden Berichten, Fehlern, die sie aus Unwissenheit gemacht hat. Zum Glück ist Neuß ein positiver Mensch, schaut nach vorne und hofft für ihre "adoptierte Familie" auf ein Wiederaufnahmeverfahren unter der neuen Regierung. "Vielleicht ist was zu machen bei Leuten, die integrationswillig sind und schon so viel geschafft haben." Denn man dürfe nie vergessen, dass sie hier alles von Grund auf lernen mussten: Deutsch zu verstehen, deutsch zu sprechen, deutsch zu schreiben, deutsch zu leben. "Können Sie sich vorstellen, wie schwer das ist?"