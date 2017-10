Das Herzo Festival lockt mit charmanten Mädels, Coverrock vom Feinsten und einer schwarzen Stimme

von RICHARD SÄNGER

Los geht's am 21. Oktober um 20.45 Uhr. Kurz darauf startet auch der erste Bus. Dieser bringt wieder die Leute von Lokal zu Lokal. Denn nicht alle liegen sie direkt im Zentrum. Das "Alte Backhaus" bildet einen Außenpunkt, ist aber natürlich auch locker zu Fuß erreichbar. Dass die Leute dennoch gern auf den Bus zurückgreifen, liegt laut Jürgen Rissmann auch daran, dass es dort ebenfalls Musik gibt.



Klaus Redlingshöfer sorgt in diesem Jahr während der Fahrt für gute Laune. Von Rissmann und den Gastronomen wurde bedauert, dass in diesem Jahr das "Latino" wegen Schließung nicht mehr dabei.

Wie Organisator Jürgen Rissmann bei der Vorstellung im Bistro Kreis'l erklärte, gibt es in diesem Jahr viel Neues zu entdecken. Im Ratskeller wird mit der Cover Band "Hunter" eine neue Formation auftreten. Sie spielt unter anderem AC/DC, Accept, Rainbow, Deep Purple, Helloween, Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, Motörhead und viele mehr.



In neuer Formation wird "Reline" im Café Römmelt Rock und Pop in jeder Stilrichtung präsentieren und für einen aufregenden Abend sorgen, wie versprochen wird. "Das Besondere an dieser Formation ist, dass sie drei charmante Mädels dabei haben", erklärte Rissmann.



Wer das Rockzelt beim Nürnberger Volksfest besucht hat, konnte sich von der Musikrichtung der Coverband "Smash" überzeugen. Die Gruppe will im Kreis'l für Covermusic vom Feinsten sorgen. Nach ihrer Umbesetzung präsentiert sich die Band in ihrer bis dato stärksten Besetzung, wie sie verspricht.



Nach einer Absage sprang Uwe Riedmüller ein und wird im Espressovita unplugget spielen. Er will die Besucher ebenso begeistern wie bislang im Bus. Erstmals in Herzogenaurach, und zwar in der Herzo-Bar, ist "Bülbül Manush", die 2010 als ein Musikprojekt mit vier Leuten starteten. In den folgenden zwei Monaten wurde daraus ein Mammutprojekt mit zwölf festen Bandmitgliedern und 20 Gästen. Gesungen wird in mehreren Sprachen, die Gruppe bastelt Klänge des Orients und Balkanbeats mit Funkelementen zusammen.



Jürgen Rissmann sagt voraus, dass mit "Choco-Latte" im Bayrischen Hof eine der besten Stimmen des Festivals zu hören sein wird. Das schwarz-weiße Duo mit Felicia Peters und Markus Klinger ist seit vielen Jahren deutschlandweit und Österreich erfolgreich unterwegs und durch die Auftritte in der Blues Bar auch in Bamberg ein hoch gehandelter Geheimtipp.



"Smiley & Friends", die im Alten Backhaus spielen, muss man in Herzogenaurach nicht mehr vorstellen, denn sie sind seit über zehn Jahren in der Musikscene bestens bekannt. Sie werden mit ihrer kreativen Mischung für "Jung und Alt", die Gäste begeistern.



Erstmals in Herzogenaurach ist die fünfköpfige Band "Benjoe". Sie wird im Taj Mahal ihren harmonischen und mehrstimmigen Gesang sowie virtuelle Solis bringen. Die Gruppe aus Schwabach lässt mit ihrem unverkennbaren Stil die verschiedenen Genres Rock, Pop, Folk und Soul miteinander verschmelzen, heißt es in der Bandinfo.



Karten erhältlich in allen teilnehmenden Lokalen und bei Schreibwaren Ellwanger. Im Vorverkauf kostet das Vergnügen acht Euro und an der Abendkasse gibt's das Bändchen für zehn Euro.