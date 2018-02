Das "Cappuccino" im Steinweg findet ein trauriges Ende

Für das beliebte Café und kleine Restaurant namens "Cappuccino" im Steinweg ist jetzt Ausverkauf. Eine Zukunft an einem anderen Standort in der Herzogenauracher Innenstadt wird es nicht geben, wie der Betreiber Robert Fayfer am Freitag sagte.



Er war dabei, als am Vormittag Interessenten die Gelegenheit hatten, sich das Inventar anzuschauen. Von der Firma Restlos aus Nürnberg, die die Versteigerung betreut, waren zwei Mitarbeiterinnen vor Ort. Sie zeigten den Besuchern, welche Gegenstände für den Verkauf respektive für die Versteigerung in Frage kommen. Bis zum Montag kann noch geboten werden, dann ist das Abenteuer Gastronomie für Fayfer auch abgeschlossen.



Deshalb wolle er jetzt das ganze Inventar auch an den Mann bringen, sagte er im FT-Gespräch. Weil er für den Laden jetzt keine Zukunft anderswo mehr sieht. Er habe sich Standorte angeschaut, sei aber nicht fündig geworden. Aus finanziellen Gründen müsste er das nicht tun, ergänzt Fayfer. Er sei also nicht verschuldet, obwohl er in den zwei Jahren 45 000 Euro ins Lokal investiert habe.



Zu Ende ging das Mietverhältnis wohl vor allem durch Dissonanzen mit dem Hausbesitzer. Er, Fayfer, hätte in dieser Beschäftigung durchaus eine Perspektive gesehen. Das abrupte Aus sei für ihn aber auch mit einer großen Enttäuschung in Sachen Menschlichkeit verbunden gewesen. So habe er keine Chance mehr gesehen, dort weiter zu machen. Unter anderem ging es um eine teure Architekten-Rechnung, die der Mieter hätte begleichen sollen, obwohl das nicht seine Sache sei, wie Fayfer schon vor einiger Zeit erläuterte (der FT berichtete).



Bei der Besichtigung am Freitagvormittag waren die Restlos-Mitarbeiterinnen voller Lob. "Da ist alles piccobello sauber", bescheinigten sie. Unter den Interessenten waren aus Herzogenaurach auch Bäckerei-Besitzer Christian Polster, der sich für einen Siebträger-Kaffeeautomaten interessierte, und Dora Schardt vom Fitnessstudio.