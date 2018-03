Dank für Engagement

Bei einer Feier im Landratsamt in Erlangen verlieh Landrat Alexander Tritthart das Ehrenzeichen des Bayrischen Ministerpräsidenten für langjährige Verdienste im Ehrenamt an Gudrun Müller und Hans Münck aus Herzogenaurach sowie an Rudolf Schwandner aus Höchstadt. Mindestens 15 Jahre lokales Engagement sind erforderlich, um für das Ehrenzeichen vorgeschlagen werden zu können. Dieses Kriterium erfüllen Müller, Münck und Schwandner bei Weitem.



Um nur Einiges aufzuzählen: Gudrun Müller betreute als Mesnerin in Münchaurach 30 Jahren lang die Ministranten, Erstkommunionen und Fronleichnamsprozessionen. Rudolf Schwandner ist seit 40 Jahren im Pfarrgemeinderat St. Vitus in Sterpersdorf engagiert. Müller und Münck waren im Seniorenbeirat von Herzogenaurach aktiv und Schwandner in der Jagdgenossenschaft und bei der Feuerwehr Sterpersdorf.



In Zeiten, in denen es schwerfällt, Freiwillige für das Ehrenamt zu gewinnen, haben die Geehrten unzählige Stunden ihres Lebens für ihre Mitbürger aufgewendet. Dafür gab es neben dem Ehrenzeichen und einer Urkunde auch die 2014 eingeführte Ehrenamtskarte, von der bereits 1900 im Landkreis im Umlauf sind. Mit der Karte gibt es bei 60 Akzeptanzpartnern Vergünstigungen.



Herzogenaurachs Bürgermeister German Hacker bedankte sich für unzählige Stücke Kuchen, die er bereits aus der Hand Müllers erhalten habe, und dafür, dass er beim Seniorentanz nicht (!) tanzen muss. Er erwähnte, dass Münck in der Oldtimergruppe des Seniorenbeirats aktiv ist, und dass man ihn immer um Rat fragen könne.



Höchstadts Bürgermeister Gerald Brehm bedankte sich bei Schwandner für " die Tausenden Arbeitsstunden für die Renovierung der St. Antonius-Kapelle, denn er ist der Patron der Schlamper, und da gehöre ich dazu!".



Brüne Soltau vom Herzogenauracher Seniorenbeirat hob hervor, dass Münck sich durch seine 78 Jahre nicht davon abhalten ließ, eine Fortbildung zum Pflegepiloten zu machen, das heißt er berät Angehörige über das Thema Pflege.



Münck sagte zu seiner Auszeichnung: "Ich war zwar, wenn man so will, die "Lokomotive", aber ohne Mannschaft kann man nichts erreichen." Deshalb bedankte er sich bei allen, die geholfen haben. Schwandner dankte auch seiner sichtlich gerührten Frau: "Ich war zweitweise in 15 Vereinen, ich hatte nicht viel Zeit für die Kindererziehung." Sie habe ihn stets unterstützt.



Musikalisch wurde die rundum gelungene Feier durch preisgekrönte Flötistinnen aus dem Landkreis untermalt: Henrike Fröhlich und Laura Zinn aus Höchstadt.