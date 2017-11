Christian Enz will in den Landtag

Im kommenden Herbst finden Bezirks- und Landtagswahlen in Bayern statt. Die Freien Wähler haben bereits jetzt wichtige Weichen gestellt: Mit dem ehemaligen Landratskandidaten Martin Oberle und dem diesjährigen Bundestagskandidaten Christian Enz setzt die Partei dabei auf bekannte Kräfte: Enz will in den Landtag einziehen, Oberle in den Bezirkstag. Beide wurden von der Hauptversammlung ohne Gegenkandidaten nominiert.



Zweigliedrige Struktur

Die Struktur der Freien Wähler ist zweigliedrig: Der ursprüngliche Kreisverband ist - ohne Parteiorganisation - vor allem für die Arbeit in der Region zuständig. Die Kreisvereinigung der Freien Wähler im Kreis Erlangen-Höchstadt ist die "Anbindung nach oben", wie Kreisvorsitzende Irene Häusler erläutert. Denn sie ist der Kreisverband der inzwischen bundesweit aktiven Partei der Freien Wähler. Auch hier ist Häusler die Vorsitzende. "Die Gründung einer Partei war notwendig, da man an Bezirks-, Landtags- und Bundestagswahlen nur als Partei teilnehmen kann", erläutert Axel Rogner. Als stellvertretender Bezirksvorsitzender unterstützte er Irene Häusler.



Bundestagswahlkampf war Thema

Natürlich war bei der Versammlung der beiden Gruppierungen auch der vergangene Bundestagswahlkampf ein Thema. "Ursprünglich wollte Michael Schöllkopf aus Eckental für uns ins Rennen gehen. Musste dann aus gesundheitlichen Gründen jedoch absagen", erinnerte sich Häusler. "Deshalb bin ich froh, dass wir mit Christian Enz einen tollen Ersatz gefunden haben."

All zu lang wird seine Wahlkampfpause nun nicht dauern: Einstimmig wurde Christian Enz als Direktkandidat und Micheal Schöllkopf als Listenkandidat für die Landtagswahl nominiert. Für den Bezirk ist Martin Oberle Direktkandidat und Markus Saft Listenkandidat. Beide Direktkandidaten stellten ihre persönlichen Schwerpunkte und Ziele in der Versammlung vor.

"Mein Schwerpunkt ist und bleibt Sozialpolitik. Hier geht es um viel Geld und letztlich die Lebensqualität von uns allen", betonte Enz. Auch Bildung ist eines seiner Steckenpferde und finanziell attraktiver will er die Arbeit in der Kranken- und Altenpflege gestalten.



"Sozialpolitik kostet Geld"

Sozialpolitischen Sprengstoff sieht Enz auch in der Straßenausbaubeitragssatzung. "Die Kosten für den Straßenbau nach Fläche auf die Anwohner umzulegen, ist für die Verwaltung sehr praktikabel", ist sich Enz bewusst. "Wir wollen nicht, dass der Bürger für Instandhaltung von Straßen bluten muss." Aber, auch dies machte Enz deutlich, Sozialpolitik kostet Geld. "Deshalb müssen wir Steuerschlupflöcher stopfen und eine solide Haushaltspolitik betreiben."



Oberle hat Erfahrungen gesammelt

Bei der letzten Landratswahl war Martin Oberle, der neue FW-Kandidat für den Bezirkstag, politisch noch ein Neuling. "Inzwischen konnte ich als Stadt- und Kreisrat kommunalpolitische Erfahrungen sammeln", erklärte Oberle. Deshalb, so betonte er, sei ihm klar, dass die Bezirksumlage eine enorme finanzielle Hypothek für den Landkreis bedeutet. "Deshalb will ich für einen sorgsamen Umgang mit den finanziellen Mitteln eintreten."



Optimale Voraussetzungen dafür bringt Oberle aus Sicht der Freien Wähler mit. Einerseits auf Grund seiner beruflichen Expertise. Er arbeitet auf unterschiedliche Weise seit Jahren mit dem Bezirk Mittelfranken zusammen, kennt dessen Struktur. Außerdem erfüllt er einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Triesdorf, an der der Bezirk Mittelfranken beteiligt ist. Andererseits ist Oberle als Jazz-Musiker kulturell stark geerdet. Und Kulturförderung ist neben sozialen Themen ein Schwerpunkt der Arbeit im Bezirksrathaus in Ansbach. ez