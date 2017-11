Bypass wird wieder dicht gemacht

Es kann sich nur noch um wenige Tage handeln, bis der erneuerte Aischtal-Übergang wieder für den Verkehr freigegeben wird. Auf der Fahrbahn der Flutbrücke fehlt nur noch die Deckschicht. Die fertige Aischbrücke wurde am Montag bereits von Experten des Staatlichen Bauamts abgenommen.



Ein Fahrzeug mit einer speziellen Arbeitsbühne ermöglichte es den Prüfern, die neue Brückenkonstruktion auch von unten genau zu inspizieren. Die Liste mit Nachbesserungsforderungen an die Baufirma hält sich in Grenzen.



Kurz vor Abschluss der seit knapp zwei Jahren laufenden Baumaßnahme empfiehlt Klaus Schwab, Fachbereichsleiter Straßenbau beim Bauherrn Staatliches Bauamt, den Verkehrsknotenpunkt Karpfenkreisel in der Woche vom 13. bis 17. November möglichst zu umfahren. Dort muss in diesem Zeitraum mit größeren Behinderungen gerechnet werden.



Jeweils nur in eine Richtung

Flutbrücke und die Anschlussstücke bekommen dann die oberste Asphaltschicht. Dafür wird die provisorische Route über die Baustelle wieder dicht gemacht. Weil auch die nördliche Hälfte des Karpfenkreisels für die Arbeiten gebraucht wird, soll auf den beiden B-470-Ästen und der Fürther Straße eine Baustellenampel installiert werden, die abwechselnd immer nur eine Richtung freigibt.



Während der geplanten fünftägigen Deckenbau- und Anpassungsarbeiten ist die Zufahrt auf den Aischauen-Parkplatz nur aus nördlicher Richtung über die neue Aischbrücke möglich.



Sollte die Witterung die Asphaltierung ab 13. November nicht möglich machen, werden die Arbeiten um eine Woche verschoben. Sobald der Belag fertig ist, wird die Staatsstraße wieder für den Verkehr freigegeben.