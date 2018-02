Bürgerprotest begleitet Abstimmung zur Südumfahrung

Es ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer Südumfahrung von Niederndorf: Der Stadtrat schickt das Großprojekt mit seiner Abstimmung am Donnerstagabend "auf die Reise", wie es Bürgermeister German Hacker (SPD) ausdrückte. Beschlossen wurde, dass das Planfeststellungsverfahren nun beginnen soll. Der Grundsatzbeschluss für den Bau fiel im Jahr 2012, die Diskussion über diese Straßenverbindung geht indes schon viel länger.



Verfolgt wurde die Sitzung von zahlreichen Bürgern, die teils keinen Platz mehr im Sitzungssaal fanden und bis hinaus ins Treppenhaus standen. Vor der Sitzung brachten sie im Schlosshof ihren Protest gegen diese "Monstertrasse" plakativ mit mehreren Transparenten zum Ausdruck.



Dennoch fiel die Abstimmung in der anschließenden Sitzung deutlich aus. 20 Stadträte stimmten für den Beschlussvorschlag der Verwaltung, also die SPD mit einer Ausnahme und die CSU geschlossen. Fünf lehnten ab - die drei Grünen Retta Müller-Schimmel, Peter Maier und Georgios Halkias, Manfred Welker von den Freien Wählern und SPD-Stadtrat Bernhard Wilfer, ein Hauptendorfer.



Ein ausführlicher Bericht folgt