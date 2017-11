Bürgermeister gibt den Takt vor

Sonst immer einen flotten Spruch auf den Lippen war Ludwig Wahl diesmal tatsächlich sprachlos. "Mir ist der Unterkiefer runtergeklappt." Wie Thomas Gottschalk zu seinen besten Zeiten muss sich der Röttenbacher Bürgermeister derzeit fühlen. Denn die seit 2008 jährlich stattfindende Faschingswette mit den Besenbindern hat heuer die Dimension einer Wetten-dass-Saalwette: Er muss bis zum 11. November das größte mittelfränkische Musikorchester zusammenstellen, das es bisher gegeben hat - mindestens 333 Personen soll es umfassen. "Beim Rathaussturm um 11.11 Uhr sollen dann alle gemeinsam die ,Ode an die Freude' intonieren - mit mir als Dirigent."



Zwei Wochen Vorlauf

Weil die Aufgabe diesmal etwas Vorbereitung bedarf, hat der Karnevalsverein dem Bürgermeister zwei Wochen Vorlauf gewährt. Normalerweise wird Wahl die Aufgabe immer erst bei der Schlüsselübergabe verraten. "Die haben immer ganz witzige Ideen." So musste er schon in weniger als elf Minuten einen Reisigbesen binden, elf Mitarbeiter in einen Kleinwagen stopfen (geschafft hat er 15!) oder aus elf Bieren den Röttenbacher Trunk herausschmecken. Bisher hat er fast immer gewonnen, sogar als er 2012 mit einer 160 Narren umfassende Polonaise schon einmal eine große Aufgabe zu bewältigen hatte. "Und ich gewinne auch diesmal wieder", ist sich der Bürgermeister sicher.



Dazu braucht er aber Hilfe- aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus. "Es müssen nicht nur mittelfränkische Musiker sein, sie können überall her kommen." Außerdem gereicht ihm zum Vorteil, dass der KCR seine Aufgabe etwas unscharf formuliert hat. "Es heißt ,größtes Orchester', nicht ,Blasorchester' oder so." Das eröffne einen kleinen Handlungsspielraum. Neben "echten Musikern" mit Blasinstrumenten, Gitarren, Geigen oder Trommeln sind daher auch Kinder mit Kochtöpfen und Löffeln aufgerufen, als Percussionisten mitzuwirken. Nur Sänger zählen nicht, es muss in irgend einer Form ein Instrument dabei sein.



Sicherheits- und Verkehrskonzept

Nun rührt er kräftig die Werbetrommel - im Internet, über lokale und überregionale Zeitungen und persönlich, indem er mit Hilfe seiner Verwaltung alle Musikvereine der Umgebung anschreibt und um Unterstützung bittet. "Diese Wette ist schon eine Hausnummer." Schließlich steckt noch so einiges mehr dahinter: Da niemand abschätzen kann, ob 50, 100 oder 500 Leute kommen, muss ein Sicherheitskonzept erarbeitet werden. "Die Feuerwehr wird den Verkehr leiten, wir brauchen einen Notarzt und Sanitäter vor Ort und wir ziehen für den Rathaussturm an die KCR-Arena um."



Aber warum gibt es in diesem Jahr überhaupt so eine Riesenaufgabe? "Ganz einfach: Der 11. November ist ein Samstag, da ist es überhaupt erst möglich, die Öffentlichkeit einzubeziehen, da die meisten Menschen nicht arbeiten müssen", erklärt Thomas Semmelroth vom Faschingsverein. Außerdem habe man es dem Bürgermeister mal etwas schwerer machen wollen, weil er immer gewinne. "Aber ich glaube, wir haben ihn unterschätzt - der mobilisiert ja alles, was nur ansatzweise Taktgefühl hat! Wir wussten, dass er gut ist, aber dass er so gut ist...?"



Seit Wahl weiß, was von ihm verlangt wird, hat er sich schon mächtig ins Zeug gelegt. "Ich gehe davon aus, dass ich gewinne." Er ist so siegessicher, dass er sogar den Profiteur des Wetteinsatzes bereits mit ins Boot geholt hat. "Der KCR muss den Kindern in der Kinderklinik Erlangen einen schönen Tag bereiten. Der Pflegedirektor hat sich schon ein paar nette Aktionen ausgedacht, die Kinderaugen zum Leuchten bringen sollen."

Die Besenbinder nehmen das sportlich: "Wir haben kein Problem damit, zu verlieren. Es würde uns Spaß machen, den Kindern Freude zu bereiten", so Semmelroth.

Und sollte Wahl doch verlieren? "Das passiert nicht. Aber wenn doch, mache ich uneingeschränkt, was die Besenbinder von mir verlangen." Wenn das mal keine Ansage ist.







Was muss man noch wissen?

Tonart Blasinstrumente spielen die "Ode an die Freude" in C-Dur, alle anderen in B-Dur. Da nicht gemeinsam geprobt werden kann, muss das als kleinster gemeinsamer Nenner ausreichen.



Ort Da niemand abschätzen kann, wie viele Menschen kommen, findet der Rathaussturm aus Sicherheitsgründen in diesem Jahr nicht am Rathausplatz statt, sondern bei der KCR-Trainingsarena im Lohmühlweg (91341 Röttenbach). Geparkt werden kann auf den Parkplätzen von Norma, Rewe und TSV.



Verpflegung Der Bürgermeister und der KCR sorgen - mit Hilfe von Sponsoren - für heiße Wiener mit Brötchen sowie Getränke.