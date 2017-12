15 Minuten waren angesetzt für die Sondersitzung des Stadtrats zum Bürgerbegehren gegen eine Bebauung des Hubmann-Parkplatzes. Am Dienstagabend ging es nur darum, die Zulässigkeit des Begehrens samt Unterschriften anzuerkennen. Dann hätte sich nahtlos eine Zusammenkunft des Finanzauschusses anschließen sollen. Der musste seine nichtöffentlichen Haushaltsberatungen allerdings um eine knappe Stunde verschieben. Denn die Stadträte sahen dann doch Redebedarf zu einem Thema, das an diesem Abend mit einem formalen Beschluss hätte erledigt sein können.



Bürgerbegehren zulässig

Der einstimmige Beschluss lautete, dass das Bürgerbegehren zulässig ist. Dass es sich aber im Grunde bereits erledigt hat, weil die Forderungen der Initiative in einem Stadtratsbeschluss vom 19. Oktober schon enthalten sind (der FT berichtete). Bürgermeister German Hacker (SPD): "Ein Bürgerentscheid ist damit nicht erforderlich."

Eingangs hatte Hacker festgestellt, dass von den Initiatoren des Bürgerbegehrens 2841 Unterschriften eingereicht worden waren, von denen 2663 gültig waren. Jede einzelne war geprüft worden, auf Doppelungen oder Phantasienamen zum Beispiel. Gültig waren außerdem nur Nennungen von Herzogenauracher Bürgern. Erforderlich gewesen wären weitaus weniger, nämlich nur acht Prozent der Wahlberechtigten, also 1462 Unterschriften. Dass die Gegner des Hubmann-Projektes mit rund zwölfhundert deutlich drüber liegen, "muss man klar anerkennen", sagte Hacker.



Redebedarf sah vor allem die CSU-Fraktion. "Wir wollen das nicht ganz unkommentiert lassen", sagte Fraktionschef Bernhard Schwab. Denn es gebe noch viele offene Fragen. Was sei nun mit den dringend erforderlichen Parkplätzen, also mit der Tiefgarage, fragte er. Denn "der Bürgerwille ist maßgeblich", sagte Schwab. Und der richte sich eben sowohl gegen einen Bau des Bürgerzentrums als auch gegen eine Tiefgarage. Die Stadt sollte jetzt Alternativen aufzeigen, meinte der CSU-Sprecher und erinnerte an frühere Forderungen der Fraktion, ein Konzept für die Unterbringung derjenigen städtischen Liegenschaften aufzuzeigen, die in den Neubau hätten ziehen sollen.

Verwaltungsleiter Gerhard Höfler erläuterte, dass der Stadtratsbeschluss vom Oktober weitere Planungen dort wohl mindestens für vier Jahre stoppe, die Rechtsbindung des Bürgerbegehrens aber nur ein Jahr dauere. Gegenüber dem Beschluss habe sich nichts geändert. Die Bücherei braucht eine Zwischenlösung, solange das Rathaus neu gebaut und das Schloss saniert werden. Für diese beiden Maßnahmen gibt es ja einen positiven Stadtratsbeschluss und sie waren auch kein Thema des Bürgerbegehrens.



Emotionales Thema

Nach dem Rathaus-Neubau ziehe die Bücherei ins Schloss zurück, ergänzte Bürgermeister Hacker. Räumliche Puffer seien vorhanden. Und das Seniorenbüro kehre, ebenfalls nach dem Bau, zurück ins Konsumgebäude, das nun nicht abgerissen werden müsse. Eine Verbesserung der Parkplatzsituation sei jedoch nicht gegeben.

Hacker wünschte sich, dass jetzt Ruhe in ein emotionales Thema einkehren möge. Die vielen Unterschriften seien "sehr ernst zu nehmen". In etwa vier Jahren werde die Frage nach der Zukunft des Hubmannareals zurückkehren. Bis dahin müsse man zurecht kommen. Hacker riet von einem Schnellschuss ab, jetzt an anderer Stelle ein Parkdeck oder eine Tiefgarage zu bauen.



Alle Bürger einbeziehen

In der Debatte keimte aber auch der Zweifel auf, ob die Bürgerunterschriften die Mehrheit der Bevölkerung widerspiegeln. "Es gibt auch viele Stimmen, die das Bauvorhaben wollen", sagte SPD-Fraktionschef Curd Blank. Ähnlich betrachtete es Retta Müller-Schimmel von den Grünen. Auch wenn man sehr viele Stimmen sammelt, könne es durchaus sein, dass ein Bürgerentscheid dann etwas anderes ergäbe. "Wir brauchen eine attraktive Bücherei", sagte sie. Und man sollte dann alle Bürger der Stadt einbeziehen.



Siegbert Sendner (SPD) stellte sich die Frage, ob es denn dann in vier Jahren ein erneutes Bürgerbegehren geben werde. Woraufhin Bürgermeister Hacker Zurückhaltung anriet. "Das wissen wir heute nicht, was dann ist." Vielleicht gebe es dann ja auch ein Ratsbegehren. Jetzt solle man die Zeit voranschreiten lassen, bis ein neuer Stadtrat in einem neuen Rathaus dann erneut darüber sprechen mag.



Juristische Prüfung

Die Bürgerintiative hat inzwischen auf den Stadtratsbeschluss reagiert. Man sehe das Bürgerbegehren "auf keinen Fall als erledigt an", heißt es auf der Facebookseite. Bereits kurz nach der Sitzung hatte Sprecher Bernd Gillich angekündigt, die Entscheidung juristisch prüfen zu lassen.