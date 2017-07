Brutale Selbstjustiz: Unbekannter stößt Frau in Erlangen vom Fahrrad

Am Dienstagmorgen gegen 7:20 Uhr stieß ein bislang noch unbekannter Mann eine Radfahrerin von ihrem Fahrrad, nachdem diese bei Rot über die Straße gefahren ist. Hierbei wurde die Frau nicht unerheblich verletzt.



Die Radlerin war laut Polizei auf dem östlichen Radweg entlang der Werner-von-Siemens-Straße unterwegs. Obwohl die Ampel Rot zeigte, überquerte sie die Mozartstraße und wollte gerade an einem Fußgänger vorbeifahren. Dieser stieß die Frau mit beiden Händen gegen den Oberkörper, so dass sie von ihrem Fahrrad stürzte. Durch den Sturz zog sich die Frau Verletzungen zu.



Der Mann ging ohne sich um die Verletzte zu kümmern weiter, traf sich offensichtlich noch mit Arbeitskollegen und verschwand anschließend in einem Verwaltungsgebäude einer Firma.



Gegen den Unbekannten hat die Polizei Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet und Angaben zu dem bislang unbekannten Mann machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt per Telefon unter der Nummer 09131 / 760-114 entgegen.