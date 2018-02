Brucker Umzug begeistert die Massen

Ein dreifaches "Bruck Helau" übten die Verantwortlichen mit den zahlreichen Zuschauern und Teilnehmern des Faschingsumzugs am Festplatz in Erlangen-Bruck. Die Stimmungsmusik verbreitete Faschingslaune, und die Verantwortlichen der Faschingsgesellschaft Gaßhenker konnten die vielen Prinzessinnen und Prinzen, Elferräte und Tanzmariechen sowie den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Erlangens Oberbürgerbürgermeister Florian Janik (SPD) begrüßen.

Innenminister Herrmann war wie gewohnt als Sheriff verkleidet und winkte zusammen mit dem Oberbürgermeister ein "Bruck Helau" vom Traktor des Brucker Vereins, der den Umzug anführte. Die Bürger und Gäste, teils ebenso originell verkleidet wie die Faschingsprofis, waren begeistert von dem farbenfrohen Umzug, die Kinder freuten sich über die vielen Bonbons und Chipstüten, die ausgeworfen wurden. Zahlreiche Vereine und Institutionen schmückten ihre Wagen, wählten entsprechende Themen als Motto. Die Kindertagesbetreuung setzte kurzerhand niedliche Teddybären in die Kinderwagen, um auf die Möglichkeit der Betreuung aufmerksam zu machen. Für saubere Schlöte wurde geworden, "Crazy Birds" waren unterwegs und der Dschungel war auch nicht weit entfernt.

Das Gro Kra (großartige Krapfen) besser als die Groko sind, war auf einem anderen Wagen zu lesen, und prompt lief auch ein überdimensional großer Krapfen durch die Gegend, der für das Bäckerhandwerk Werbung betrieb. "Back to the 90's" wünschten sich andere Teilnehmer, wie auf ihrem Festwagen unschwer zu erkennen war.

Doch auch Gastvereine machten auf sich aufmerksam. Allamoschee war zu Gast und auch der Neunkirchner Carnevalsverein zeigte sich. Viel Applaus und Helau erhielten die vielen Gardemädchen, die den Umzug bereicherten und mit "Helau, Alaaf und Selau" Bonbons zu den am Straßenrand wartenden Kindern warfen. Zwei unterhaltsame Stunden hatten die Verantwortlichen der Brucker Gaßhenker versprochen, und unterhaltsame Stunden hatten die Zuschauer bekommen, so dass es auch bei der After-Zug-Party ein dreifaches "Bruck Helau" als Begrüßung gab.