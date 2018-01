Bleibt der Januar so ungewöhnlich mild?

Deutlich kühler



Weiterhin wird mit einer Süd- bis Südostströmung milde Luft herangeführt. Laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs sind die Windgeschwindigkeiten aber nur noch gering. Daher verliert die Luft an Wärme und die Temperaturen sinken somit in den nächsten Tagen allmählich ab.Da Franken im Regenschatten der Alpen liegt, bleibt das Regenrisiko gering. In manchen Regionen kann es dennoch zu Niederschlag kommen, da die Wolkenlage in Franken unterschiedlich stark ausfällt. In einigen Gebieten kann es daher auch wolkenlos und sonnig werden. Nachts bilden sich einzelne Nebelfelder.Am Mittwoch werden noch einmal Temperaturen nahe 8 Grad erreicht. Ab Donnerstag liegen sie maximal bei 3 bis 6 Grad. Nachts kühlt es auf Temperaturen um oder leicht unter 0 Grad ab. Am Samstag- und Sonntagmorgen sind sogar Werte bis -5 Grad möglich.Für die nächste Woche deutet sich eine nasskalte Wetterlage an: Häufig bewölkt, Regen, Schneeregen und Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad sind dann möglich. Der Wind frischt zudem zeitweise stark auf.