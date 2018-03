Bitte nicht auf Äckern und Wiesen spazieren gehen, Hunde anleinen

Mit den steigenden Frühlingstemperaturen beginnt die Aufwuchs- und Vogelbrutzeit und wir müssen unser Verhalten dem aufkeimenden Leben in der Natur respektvoll anpassen. Viele Landwirte klagen zu dieser Jahreszeit darüber, dass erholungsuchende Bürger immer wieder achtlos landwirtschaftlich genutzte Flächen betreten ? oftmals dabei auch ihre Hunde laufen lassen - ohne sich der Schäden bewusst zu sein, die dadurch an den Jungpflanzen entstehen können. Freilaufende Hunde bedeuten eine besondere Gefahr für bodenbrütende Vogelarten und Tiere, die auf die Futtersuche in Wiesen und Äckern angewiesen sind. Auch über den Winter teilweise entstandene Trampelpfade entlang der Wiesenränder müssen wieder aufgegeben werden.

Das Amt für Umweltschutz und Energiefragen weist deshalb darauf hin, dass landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen während der Nutzzeit nur auf vorhandenen Wegen betreten werden dürfen (Art. 30 des Bayerischen Naturschutzgesetzes). Als Nutzzeit gilt die Zeit zwischen Saat oder Bestellung und Ernte, bei Grünland ist die Zeit des Aufwuchses maßgebend. An besonders markanten Stellen weisen entsprechende Schilder die Spaziergänger auf die Rechtslage hin.

Das städtische Umweltamt bittet zudem alle Reiterinnen und Reiter, auf die Kennzeichnungspflicht bei Ausritten in den Erlanger Landschaftsschutzgebieten zu achten. Entsprechende Plaketten sind zum Preis von 10 Euro/Paar im Amt für Umweltschutz und Energiefragen (Schuhstraße 40), Zimmer 422, erhältlich. Die Kennzeichnungspflicht betrifft auch Reiter, deren Tiere im Umland stehen, die aber im Stadtgebiet ausgeritten werden. Nähere Informationen: ralf.jaehnert@stadt.erlangen.de

