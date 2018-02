Bis zu 15 Unbekannte schlagen und treten auf 20-Jährigen in Erlangen ein

Vor einer Diskothek in der Nürnberger Straße in Erlangen kam es Sonntagnacht zu einer handfesten Auseinandersetzung, meldet die Polizei. Ein junger Mann wurde dabei von einer größeren Personengruppe angegangen und verletzt.Das 20-Jährige Opfer geriet zunächst mit einem weiteren Partygast verbal in Streit. Als die beiden Streithähne ihren Konflikt vor der Tanzstube klären wollten, trat plötzlich eine Gruppe bestehend aus zehn bis 15 Personen in Erscheinung.Gemeinschaftlich schlugen und traten die bislang Unbekannten auf den jungen Mann ein, ehe sie fluchtartig die Tatort verließen. Der Heranwachsende erlitt glücklicherweise nur leichtere Verletzungen im Gesicht.Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09131/760-114 mit der Polizei Erlangen in Verbindung zu setzen.