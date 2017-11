Bigband verspricht Gänsehaut

Am 10. Dezember heißt es wieder: "Weihnachten Bes(ch)wingt" mit der Schaeffler Bigband, dem Jugendchor und dem Gospelchor der Firma Schaeffler, Das Benefizkonzert in der Kirche St Magdalena beginnt um 18 Uhr. " Die Bigband mit ihrem Leiter Thomas Wirkner wird an diesem Abend auch die neue CD "Frohe Weihnachten" vorstellen, die auf Wunsch von Elisabeth Schaeffler-Thumann produziert wurde", erklärte Bernhard Schwab beim Pressegespräch. Zum ersten Mal wird mit "Anna" auch die Nachfolgerin der Sängerin Rita Rohmfeld öffentlich auftreten.



Produziert wurde die CD im Studio 18 in Bad Wörishofen und eingespielt und aufgenommen wurden die 14 Stücke in der Turnhalle in Münchaurach. Die CD beginnt mit den Glocken der Kirche St. Magdalena und leitet dann über zum Andachtsjodler. Wer den Bandleader Peter Wirkner kennt, weiß auch, dass keine "gewöhnlichen" Weihnachtslieder zu hören sind. Schließlich steht auf dem Cover auch "Bes(ch)wingt" und Peter Wirkner hat die Lieder neu interpretiert. "Eben Klassik modern" meint der Bandleader schmunzelnd.



Gänsehaut verspricht Wirkner vor allem beim Songtext "Halleluja", die habe sich selbst bei der Aufnahme verspürt, erzählt er. Aber auch das Lied "Wir wollen Frieden" wird seine Wirkung auf die Konzertbesucher nicht verfehlen, davon ist Bernhard Schwab überzeugt. Traditionell endet die CD mit "Stille Nacht" und den Glocken der Kirche St. Otto. "Die CD gibt viele Stimmungen und Gefühle, die uns in dieser besonderen Zeit des Jahres begleiten, auf einmalige Weise musikalisch wider", kommentiert Elisabeth Schaeffler-Thumann das Ergebnis. So habe die Schaeffler Bigband mit viel Engagement und großer Musikalität zusammen mit dem Jugendchor und dem Gospelchor eine neue stimmungsvolle Weihnachts-CD mit einem abwechslungsreichen Programm eingespielt.



Thomas Wirkner leitet die Schaeffler Bigband seit 2005 und ist dafür bekannt, dass er die meisten Stücke überarbeitet und deswegen mit der Bigband auch immer Erfolge feiern kann.

Die Karten sind im Vorverkauf bei Bücher, Medien & mehr und bei W6W Optik sowie bei Fischer Textilien erhältlich, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Der Erlös des Benefizkonzerts wird dem Kinderfonds Herzogenaurach und einem Schulprojekt in der Partnerstadt Kaya zugutekommen.