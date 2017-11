Betrunkener holt in Erlangen Bekannte mit dem Auto ab

Wie es im Pressebericht der Erlanger Polizei heißt, stiegen die beiden Fahrgäste an der Universität zu und bemerkten zunächst nichts Ungewöhnliches. Auf der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Tennenlohe begann der Fahrzeugführer plötzlich, Schlangenlinien zu fahren. Kurze Augenblicke später überfuhr er die Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr zur Weinstraße, ehe das Kraftfahrzeug auf einer Grünfläche zum Stehen kam.



Auto hat Totalschaden

Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch Beamte der Erlanger Polizei wurde anhand eines Atemalkoholtests erheblicher Alkoholkonsum beim Unfallfahrer festgestellt. Der durchgeführte Test ergab einen Messwert von knapp 2,5 Promille. Der Fahrer musste die Beamten zur Wache begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Neben Sachschäden an Verkehrseinrichtungen entstand am alleinbeteiligten Fahrzeug Totalschaden im fünfstelligen Eurobereich. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Fachunternehmen abgeschleppt. Der 46-jährige hat sich infolge seines Alkoholgenusses wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nach dem Strafgesetzbuch zu verantworten.