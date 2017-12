Besinnliche Weisen öffnen in St. Stephanus die Herzen

Das Konzert wurde vom Chor und der Songgruppe des Musik- und Gesangvereins Adelsdorf, dem Aischer Kirchenchor und der Flötengruppe von Erika Macher gestaltet.

"Kaum ein Fest ist so von Musik und Gesang geprägt wie das Weihnachtsfest mit seiner Einstimmung im Advent", so der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Thomas Röckelein, zur Begrüßung.

Der Weihnachtsjubel stand dann auch noch nicht im Mittelpunkt des gelungenen Konzerts. Besinnliche, adventliche Weisen wie "Wachet auf!" oder "Wer klopfet an?" oder auch ein adventliches Gospel öffneten die Herzen und machten so die Zuhörer empfänglich für die Frohe Botschaft.

Besinnliche Geschichten, gelesen von Christiane Weiß, verbanden die einzelnen Musik- oder Gesangsstücke. Am Ende versammelten sich alle Sänger mit dem Friedenslicht vor dem Altar, und das ganze Gotteshaus stimmte in die Melodie des englischen Weihnachtslieds "Hark! The Herald Angels sing" (Hört der Engel große Freude) mit dem Text "100 000 Friedenslichter ..." ein.

"Danke an alle Mitwirkenden für das wirklich adventliche Konzert", sagte der Hausherr, Pfarrer Thomas Ringer. "Ein wunderschöner, ruhiger und besinnlicher Abend", schwärmten die Besucher anschließend bei Glühwein und Bratwürsten draußen auf dem Kirchplatz. "Auch die Altblockflöten, die immer zwischen den einzelnen Gesangsblöcken von der Empore herunter spielten, fügten sich mit ihren Beiträgen in die ruhige Stimmung hervorragend ein", meinte eine weitere begeisterte Zuhörerin.