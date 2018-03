Beim Klauen erwischt: Aggressive Fußballfans bei der Heimreise aus Nürnberg festgenommen

Laut Polizeibericht befanden sich sich am Sonntag gegen 17 Uhr Fußballfans auf der Heimreise von einem Spiel in Nürnberg.Am Autohof Gremsdorf klauten vier junge Männer Getränke an der Tankstelle. Als sie vom Angestellten darauf angesprochen wurden, reagierten sie aggressiv. Der Verkäufer blieb unverletzt. Anschließend flüchteten sie in den wartenden Reisebus.Die Polizei war mit sechs Streifenbesatzungen der umliegenden Polizeidienststellen und Unterstützung der Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei schnell vor Ort. Die Vier Männer wurden schnell identifiziert und vorläufig festgenommen.Nachdem die Personalien der Randalierer aufgenommen wurden, durften sie ihre Heimreise fortsetzten. Gegen die Verdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.