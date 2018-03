Bei der Stadtmesse lachte die Sonne und strahlten die Gesichter

So hatte auch Judith Jochmann ein lächelndes Gesicht, nicht nur weil die Sonne schien, sondern alle angemeldeten Aussteller auch kamen. "Eine Reihe von Ausstellern hat angekündigt, dass sie nicht kommen, wenn es regnet", erklärte die Amtsleiterin mit einem Blick auf den gut besuchten Marktplatz.



Kurz nach 9 Uhr eröffnete Bürgermeister German Hacker am Musikpodium der Band "RCR" die 15. Stadtmesse Bauen-Wohnen-Renovieren, bei der sich über 40 lokale und regionale Fachbetriebe präsentierten. Vor der Eröffnung stellte der Bürgermeister aber noch seine Sangeskünste unter Beweis und sang mit RCR-Musiker Rudi Bauerfeld ein Happy Birthday für eine Messebesucherin zu ihrem 80.Geburtstag.



Die Aussteller entlang der Hauptstraße und auf dem Marktplatz präsentierten innovative und moderne Heiztechnik sowie neueste Technik zur Energiegewinnung und Einsparung. In seinem Grußwort ging Hacker auch auf den Klimaschutz ein. Die jetzige Generation sei in der Pflicht, ihren Beitrag dazu zu leisten, damit auch nachfolgende Generationen eine einigermaßen intakte Umwelt vorfinden. Die Fachbetriebe zeigten eine große Produktpalette von moderner Heiztechnik, Sonnenschutz, Fenstern, Türen, Balkone sowie Maler- und Dachdeckerarbeiten bis hin zu Schreinerarbeiten.



"Wir mussten sogar interessierten Anbietern Absagen erteilten, weil auf dem Marktplatz und der Hauptstraße kein Platz mehr ist", sagte Bürgermeister German Hacker. Präsentiert wurden am Samstag auch individuelle Lösungen für die Innenraum- und Gartengestaltung. Umfangreiche Beratungsangebote der Banken über Baufinanzierung, öffentliche Fördermittel und Versicherungen rundeten das Programm ab.



Begleitend zur Messe wurden kostenlose Fachvorträge angeboten. Zentrales Thema war "Energiesparen", aber auch das Thema "Wohnen" wurde mit interessanten Fachvorträgen beleuchtet. Im Vortragsraum der Sparkasse gab es neben Vorträgen zu eigener Stromerzeugung und -speicherung und Wärmepumpen auch einen Vortrag zum Thema Förderungen bei Neubau und Sanierung von Seiten des Staates, des Freistaates Bayern und der Stadt Herzogenaurach angeboten. In den Räumen der VHS ging es um die Wohngesundheit und es wurden Ursachen von Trinkwassersauberkeit und Schimmel beleuchtet.



Gegen die Mittagszeit wurde es in der Hauptstraße und auf dem Marktplatz so richtig voll und an manchen Ständen bildeten sich bei den Vorführungen regelrechte Menschentrauben.