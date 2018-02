Begegnung in der Musik

Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" waren vier Teilnehmer der Musikschule Herzogenaurach erfolgreich und Bürgermeister German Hacker ließ es sich nicht nehmen, den jungen Talenten persönlich zu gratulieren.



Der musikalische Jugendwettbewerb motiviert Jahr für Jahr Tausende von jungen Musikerinnen und Musikern zu besonderen künstlerischen Leistungen, wurde eingangs der Preisverleihung gelobt. Der Wettbewerb sei eine Bühne für viele junge Leute, die als Solisten oder im Ensemble ihr musikalisches Können in der Öffentlichkeit zeigen und sich einer fachkundigen Jury präsentieren.



Konzentrierte Arbeit

Neben dem musikalischen Wettbewerb geht es bei "Jugend musiziert, so heißt es in der Beschreibung der jährlichen Aktion, "um die Begegnung musikbegeisterter Jugendlicher und um die Bewältigung einer besonderen künstlerischen Herausforderung." Und weiter: "Die konzentrierte Arbeit mit dem Musikinstrument oder der Singstimme, die Auseinandersetzung mit Werken verschiedener Musikepochen oder das gemeinsame Erlebnis beim Musizieren im Ensemble bereichern alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und fördern ihre Entwicklung."



So war es dann auch bei dem zwölfjährigen Felix Weitner (Trompete) und dem einem Jahr älteren Brian Le Minh Nguyen am Klavier. Die beiden jungen Musiker holten sich in ihrer Altersgruppe einen ersten Preis.



Die beiden zwölfjährigen Hanna Le Bao Nghi und Tobias Schumacher (Klavier vierhändig) freuten sich über einen dritten Preis in ihrer Altersgruppe.



Über den Erfolg der jungen Musiktalente war nicht nur die Musikschulleiterin Margit Denk begeistert, sondern auch die Lehrkräfte Regina Scherer und Volkmar Studtrucker zeigten sich voller Stolz. Bürgermeister German Hacker konnte sich im Musiksaal bei einer "Kostprobe" von ihrem Können überzeugen und hofft natürlich, dass er die musikalischen Jugendlichen noch öfter auf einer Bühne sehen und hören kann.