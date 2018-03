Baustelle in Niederndorf braucht länger

Weiterhin Behinderungen wird es in der Vacher Straße geben, denn die Tiefbauarbeiten in der angrenzenden Straße An der Aurach verzögern sich. Das teilt die Stadt mit.

Dort wird ein großer Stauraumkanal verlegt und in diesem Zuge werden auch die Versorgungsleitungen mit erneuert. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und aufgetretener Erschwernisse im Untergrund können die Arbeiten aber nicht wie geplant beendet werden, berichtet Thomas Nehr vom Bauamt im Herzogenauracher Rathaus. Der Verkehr wird daher voraussichtlich noch bis zum 6. April mit einer Baustellenampel geregelt.